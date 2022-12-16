Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).

Після двох успішних контрнаступів ЗСУ на Харківщині та Херсонщині ситуація не змушує Україну вести переговори або пропонувати поступки. Тому Путін може відновити наступу на нашу країну взимку 2023 року.

"Росія може створити умови для проведення нового наступу на Україну – можливо, проти Києва – взимку 2023 року. Така атака навряд чи вдасться. Російська атака з боку Білорусі наразі не неминуча.Навряд чи російські війська будуть більш успішними в атаці на Північ України взимку 2023 року, ніж це було в лютому 2022 року", - пишуть у відомстві.

Аналітики вважають, що російські сили сильно деградовані та їм не вистачає бойової потужності, яку вони мали у лютому 2022 року. Ворожі війська не змогли утримати понад 70 тис. кв. км окупованої території після того, як покинули Київ.

"Російські війська в Бахмуті наразі просуваються не більше ніж на 100-200 метрів на день після концентрації там своїх основних зусиль. РФ не встановила переваги в повітрі, не кажучи вже про перевагу в повітрі в Україні, і значною мірою вичерпала свій арсенал високоточних боєприпасів", - наголосили в ISW.

Водночас Україна підготувала на Півночі значні оборонні укріплення та підготувалася до можливого утримання ворога.

"Місцевість поблизу білорусько-українського кордону не сприяє веденню маневрової війни, а можливі шляхи вторгнення з Білорусі до Києва пролягають через вузькі місця в Чорнобильській зоні відчуження, які українські війська вже навчилися захищати", – додають в Інституті.

6 грудня у Білорусі заявили про початок "планових занять із бойової підготовки".

Вже наступного дня український Генштаб повідомляв, що серед військовослужбовців прикордонної служби та збройних сил Білорусі зростає невдоволення діяльністю військово-політичного керівництва.

12 грудня Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Кремль штовхає режим Лукашенка на війну в Україні, аби посилити контроль над Білоруссю.

13 грудня стало відомо, що в Брестську область перекидають 103 бригаду ССО Білорусі. Цей регіон межує з українськими Волинню та Рівненщиною.

38 десантно-штурмова бригада збройних сил Білорусі, яку перекидали в прикордоння з Україною, 15 грудня поверталася назад у Брест.

Роман Світан, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, вважає, що Білорусь та Крим незручні для наступу РФ на Україну, росіяни можуть рухатися тільки з одного напрямку

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