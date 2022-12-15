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Ексклюзив

Білорусь та Крим незручні для наступу РФ на Україну, росіяни можуть рухатися тільки з одного напрямку, - військовий експерт Світан

15 грудня, 2022 четвер
12:04
війна з Росією Окупанти

Роман Світан, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, вважає, що оптимальний варіант руху росіян – фронтальний, тобто з Бєлгорода чи Валуйок, де у тилу противника буде 7 тисяч км Росії

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Наступ росіян можливий у єдиному випадку, коли вони проведуть одну чи дві хвилі мобілізації та зможуть поставити це стадо на військові рейки, надавши необхідне озброєння. А рушити вони можуть тільки з одного напрямку – район Валуйок Бєлгородської області у бік Харківської або Луганської областей, як раз після того, коли ми почнемо рух на Луганськ з-під Сватового. А противник може спробувати наш рух купірувати фланговим ударом, тут все буде залежати від тих сил та засобів, які будуть у наших командирів та керівників напрямків", - прокоментував полковник запасу ЗСУ.

Роман Світан зазначив, що більше не бачить інших напрямків звідки російські війська зможуть наступати в Україну.

"Білорусь дуже незручний для росіян напрямок, як і Крим. Білорусь – це балкон в Європу, де білоруські кордони затиснуті трьома європейськими країнами. Відповідно, заходити російським військам у білоруську кишеню, з військової точки зору, незручно. Тому, оптимальний варіант руху – фронтальний, тобто з того ж Бєлгорода чи Валуйок, де у тилу противника буде 7 тисяч км Росії. Або ж наступ з Донецька, який теж не зовсім зручний, тому що є можливість відсікти донецьке угруповання через Луганськ та Таганрог українськими військами. Відповідно, якщо буде планування якогось наступу, то це буде з району Бєлгорода", - пояснив Світан.

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Україна
Білорусь
Донецьк
Крим
Луганськ
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Донеччина
Сватове
Харківщина
Бєлгород
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