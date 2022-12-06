Про це обласні очільники написали у телеграмі.

Голова Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що батальйони формуватимуть з тих, хто за станом здоров'я чи через вік не може брати участі у війні, проте "має бажання за необхідності стати на захист батьківщини". Зазначається, що готуватимуть тероборонівців інструктори, які пройшли багато "локальних воєн".

"Буквально з перших днів початку спеціальної військової операції зверталася велика кількість мешканців Бєлгородської області з необхідністю розпочати підготовку та формування загонів територіальної оборони чи самооборони", - пише Гладков.

Цього ж дня губернатор Курської області Роман Старовойт оголосив про створення народної дружини "Патріот". Туди набиратимуть добровольців після серйозного відбору та бойової підготовки.

"Курська область знову на захисті кордонів держави", - пише Старовойт.

В Росії заявили, що 6 грудня два безпілотники атакували комбінат "Слава", що знаходиться у 80 км від кордону з Україною у Брянській області.

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