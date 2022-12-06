У Бєлгородській і Курській областях РФ оголосили про створення загонів тероборони
Губернатори Бєлгородської та Курської областей оголосили про створення територіальної оборони заради "захисту кордонів держави"
Про це обласні очільники написали у телеграмі.
Голова Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що батальйони формуватимуть з тих, хто за станом здоров'я чи через вік не може брати участі у війні, проте "має бажання за необхідності стати на захист батьківщини". Зазначається, що готуватимуть тероборонівців інструктори, які пройшли багато "локальних воєн".
"Буквально з перших днів початку спеціальної військової операції зверталася велика кількість мешканців Бєлгородської області з необхідністю розпочати підготовку та формування загонів територіальної оборони чи самооборони", - пише Гладков.
Цього ж дня губернатор Курської області Роман Старовойт оголосив про створення народної дружини "Патріот". Туди набиратимуть добровольців після серйозного відбору та бойової підготовки.
"Курська область знову на захисті кордонів держави", - пише Старовойт.
- В Росії заявили, що 6 грудня два безпілотники атакували комбінат "Слава", що знаходиться у 80 км від кордону з Україною у Брянській області.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.65
Купівля 39.65Продаж 40.3
-
EUR
Купівля 40.79Продаж 41.87
- Актуальне
- Важливе