У РФ заявили про атаку безпілотників на комбінат у Брянській області

Про це повідомляє російський телеграм-канал BAZA.

"Напад" стався вночі, безпілотники залетіли на територію комбінату та впали в трьох метрах від резервуарів з дизельним паливом. Зазначається, що на той момент п'ятитонні резервуари були порожні, тому вдалося уникнути серйозної пожежі.

Телеграм-канал повідомляє, що раніше на цей комбінат вже здійснювався "напад". 30 листопада після "атаки" дронам тут зайнялися три резервуари.

Прессекретар РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Росії вживаються додаткові заходи щодо захисту нафтової інфраструктури на півдні країни.

"Безумовно, вони і так захищаються в постійному режимі, але наразі там вживаються додаткові заходи", - сказав Пєсков.

30 листопада в Суразькому районі Брянської області сталася пожежа, площею 1800 кв. м, у вогні опинилися резервуари з нафтопродуктами.

5 грудня на аеродромі біля російської Рязані стався вибух, внаслідок якого загинуло троє людей.

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