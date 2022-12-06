У РФ заявили про атаку безпілотників на комбінат у Брянській області
В Росії заявили, що 6 грудня два безпілотники атакували комбінат "Слава", що знаходиться у 80 км від кордону з Україною у Брянській області
Про це повідомляє російський телеграм-канал BAZA.
"Напад" стався вночі, безпілотники залетіли на територію комбінату та впали в трьох метрах від резервуарів з дизельним паливом. Зазначається, що на той момент п'ятитонні резервуари були порожні, тому вдалося уникнути серйозної пожежі.
Телеграм-канал повідомляє, що раніше на цей комбінат вже здійснювався "напад". 30 листопада після "атаки" дронам тут зайнялися три резервуари.
Прессекретар РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Росії вживаються додаткові заходи щодо захисту нафтової інфраструктури на півдні країни.
"Безумовно, вони і так захищаються в постійному режимі, але наразі там вживаються додаткові заходи", - сказав Пєсков.
- 30 листопада в Суразькому районі Брянської області сталася пожежа, площею 1800 кв. м, у вогні опинилися резервуари з нафтопродуктами.
- 5 грудня на аеродромі біля російської Рязані стався вибух, внаслідок якого загинуло троє людей.
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