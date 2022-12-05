Біля російської Рязані прогримів вибух на аеродромі, є загиблі
На аеродромі біля російської Рязані стався вибух, внаслідок якого загинуло троє людей
Про це розповіли пропагандистські ЗМІ.
Екстрені служби повідомляють, що вибух стався через займання бензовоза. Внаслідок цього загинуло троє людей, ще шестеро зазнали поранень.
- 30 листопада пожежа, площею 1800 кв. м, сталася в Суразькому районі Брянської області, загорілися резервуари з нафтопродуктами.
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