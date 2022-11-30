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У Брянській області сталося займання резервуарів з нафтопродуктами

30 листопада, 2022 середа
09:14
Світ Пожежа в Брянській області

Пожежа, площею 1800 кв. м, сталася в Суразькому районі Брянської області, у вогні резервуари з нафтопродуктами

Про це в телеграм повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз. 

"У Суразькому районі відбувається горіння резервуарів із нафтопродуктами. На місці працюють пожежно-рятувальні розрахунки. Площа пожежі складає 1800 кв. м. До гасіння залучено понад 80 осіб та 30 од. техніки, зокрема пожежний поїзд. Додатково направлено аеромобільне угруповання ГУ МНС Росії по Брянській області. Відомостей про постраждалих не надходило", - звітує губернатор.

Нагадаємо, з квітня 2022 року в Бєлгородській та Брянській областях російська влада ввела "жовтий рівень терористичної небезпеки", а з жовтня у Брянській, Білгородській області та ще шести прикордонних регіонах запровадили режим "середнього рівня реагування". Він передбачає посилення охорони громадського порядку, особливий режим роботи державних об'єктів, обмеження на в'їзд та виїзд.

  • Вночі 30 листопада в селищі Мирне, що на Донеччині, прогриміло декілька вибухів у місцевому клубі. У приміщенні розселили мобілізованих з РФ.

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