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Війна з Росією: хроніка
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У місці розселення росіян у Мирному пролунали вибухи, - Федоров

30 листопада, 2022 середа
08:15
війна з Росією окупанти

У селищі Мирне, що на Донеччині, прогриміло декілька вибухів у місцевому клубі. У приміщенні розселили мобілізованих з РФ

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. 

"Сьогодні вночі не спалось окупантам селища Мирне Мелітопольського району", - написав мер Мелітополя. 

Він інформує, що після першої ночі 30 листопада у місцевому клубі пролунало кілька гучних вибухів. За словами Федорова, там розселилися мобілізовані військові Російської Федерації.

"Настільки потужно "погуляли", що в 30 км від Мирного прокинулись навіть жителі Мелітополя", - наголошує Іван Федоров. 

Інформація щодо втрат окупантів уточнюється.

  • Нагадаємо, Генштаб повідомляв, що протягом тижня з 21 листопада в лікарні окупованого Донецька доставили понад 700 поранених росіян.
  • Українські військові 29 листопада продовжували завдавати ураження противнику. Завдано 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, також збито безпілотник ворога.

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Мелітополь
російська армія
мобілізація
Донеччина
окупанти
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