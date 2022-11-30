У місці розселення росіян у Мирному пролунали вибухи, - Федоров
У селищі Мирне, що на Донеччині, прогриміло декілька вибухів у місцевому клубі. У приміщенні розселили мобілізованих з РФ
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Сьогодні вночі не спалось окупантам селища Мирне Мелітопольського району", - написав мер Мелітополя.
Він інформує, що після першої ночі 30 листопада у місцевому клубі пролунало кілька гучних вибухів. За словами Федорова, там розселилися мобілізовані військові Російської Федерації.
"Настільки потужно "погуляли", що в 30 км від Мирного прокинулись навіть жителі Мелітополя", - наголошує Іван Федоров.
Інформація щодо втрат окупантів уточнюється.
- Нагадаємо, Генштаб повідомляв, що протягом тижня з 21 листопада в лікарні окупованого Донецька доставили понад 700 поранених росіян.
- Українські військові 29 листопада продовжували завдавати ураження противнику. Завдано 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, також збито безпілотник ворога.
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