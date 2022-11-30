У місці розселення росіян у Мирному пролунали вибухи, - Федоров

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Сьогодні вночі не спалось окупантам селища Мирне Мелітопольського району", - написав мер Мелітополя.

Він інформує, що після першої ночі 30 листопада у місцевому клубі пролунало кілька гучних вибухів. За словами Федорова, там розселилися мобілізовані військові Російської Федерації.

"Настільки потужно "погуляли", що в 30 км від Мирного прокинулись навіть жителі Мелітополя", - наголошує Іван Федоров.

Інформація щодо втрат окупантів уточнюється.

Нагадаємо, Генштаб повідомляв, що протягом тижня з 21 листопада в лікарні окупованого Донецька доставили понад 700 поранених росіян.

Українські військові 29 листопада продовжували завдавати ураження противнику. Завдано 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, також збито безпілотник ворога.

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