Аналітики ISW визначили, до чого Путін схилятиме Лукашенка під час візиту
Президент Росії Володимир Путін летить у Мінськ до Олександра Лукашенка, аби схилити його до інтеграції двох країн та посилити інформаційну кампанію
Такі дані опублікували в Інституті вивчення війни (ISW).
Зазначається, що майбутня зустріч президентів Росії та Білорусі відбудеться в Мінську 19 грудня - вперше з 2019 року.
Лукашенко і Путін, як повідомляється, обговорять питання інтеграції країн. Кремль хоче використати Союзну державу як інструмент встановлення російського контролю над Республікою Білорусь.
Очільник Білорусі, своєю чергою, уже почав створювати інформаційне підґрунтя, щоб уникнути виконання вимог російського диктатора.
Лукашенко підкреслив, що "ніхто, крім нас, не керує Білоруссю", і що Білорусь готова будувати відносини з Росією, але їхні зв'язки "завжди мають виходити з того, що ми є суверенною і незалежною державою".
Також експерти зазначають, що візит має стати посиленням пропагандистської кампанії щодо найбільш небезпечного розвитку бойових дій - наступу військ РФ з Білорусі взимку 2023 року.
"Міністр оборони Росії Сергій Шойгу та міністр оборони Білорусі Віктор Хренін підписали невизначений документ щодо подальшого зміцнення двосторонніх зв’язків у сфері безпеки - ймовірно, у контексті російсько-білоруської Союзної держави - та посилення російського тиску на Білорусь з метою подальшої підтримки російського вторгнення в Україну", - мовиться в повідомленні.
Наразі ISW оцінює російське вторгнення в Україну з Білорусі як низьке, але можливе.
- Нагадаємо, Віктор Ягун, генерал-майор СБУ, висловився в етері Еспресо, якщо білоруси візьмуть участь у війні, то останній шанс, зберегти самостійність та незалежність Білорусі, буде знищений.
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