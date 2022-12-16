Таку думку він висловив в етері Еспресо.



Генерал-майор СБУ дав коментар щодо того, хто сьогодні працює з білоруською армією та населенням у питаннях мобілізації та переконує брати участь у війні проти України.



"На жаль, там працює Росія. За нашою інформацією, білоруська армія у своїй більшості воювати не хоче і якість цієї військової білоруської потуги буде як троянський кінь у стані Росії. А якщо білоруси візьмуть участь у війні, то останній шанс Лукашенка, останній клаптик його самостійності та незалежності від Росії, буде знищений. І Лукашенко це так само розуміє. Тобто у той день, коли білоруси перейдуть кордон України, а якщо це відбудеться, то може бути у кінці січня або на початку лютого, тоді це вже буде остаточне рішення, яке раз і назавжди закриє на найближчий час таке явище як незалежність Білорусі", - підкреслив ексзаступник голови СБУ.



Віктор Ягун зазначив, що однозначно білоруси підуть першими рядами. Якщо вони не здадуться у полон, відповідно, будуть знищені. І той клаптик шансу, який міг би захистити Білорусь, як незалежну державу, просто буде знищений.

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