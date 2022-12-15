Британська розвідка оцінила можливість нового наступу на Північ України
У британській розвідці оцінили, чи становлять білоруські та російські війська, що проходять навчання, успішну силу для проведення нового наступу на Північ України
Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.
Зазначається, що навчання білоруської армії відбуваються на північному заході країни, далеко від кордону з Україною. При цьому в Білорусь було перекинуто російські підрозділи мобілізованих резервістів.
У Міноборони Великої Британії зазначають, що Білорусь відіграла ключову роль в наступі Росії на Київ 24 лютого.
"Однак наразі навряд чи білоруські війська та російські підрозділи, що проводять навчання, становлять силу, здатну здійснити новий успішний наступ на північ України", - наголосили у британській розвідці.
- 13 грудня у Білорусі розпочалася раптова перевірка бойової готовності збройних сил.
- 14 грудня стало відомо, що під час "перевірки боєготовності" армії Білорусі щонайменше 20 танків перекинули на полігон під Гродно поблизу кордону з Литвою та Польщею.
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