Британська розвідка оцінила можливість нового наступу на Північ України

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що навчання білоруської армії відбуваються на північному заході країни, далеко від кордону з Україною. При цьому в Білорусь було перекинуто російські підрозділи мобілізованих резервістів.

У Міноборони Великої Британії зазначають, що Білорусь відіграла ключову роль в наступі Росії на Київ 24 лютого.

"Однак наразі навряд чи білоруські війська та російські підрозділи, що проводять навчання, становлять силу, здатну здійснити новий успішний наступ на північ України", - наголосили у британській розвідці.

13 грудня у Білорусі розпочалася раптова перевірка бойової готовності збройних сил.

14 грудня стало відомо, що під час "перевірки боєготовності" армії Білорусі щонайменше 20 танків перекинули на полігон під Гродно поблизу кордону з Литвою та Польщею.

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