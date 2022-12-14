У Білорусі перекидають військову техніку до кордонів з Литвою та Польщею, - Гаюн
Під час "перевірки боєготовності" армії Білорусі щонайменше 20 танків перекинули на полігон під Гродно поблизу кордону з Литвою та Польщею
Про це пише в телеграмі моніторингова група "Бєларускі Гаюн".
"У другий день раптової перевірки боєготовності до неї починають залучатися нові частини та сполуки ЗС РБ. Так, підрозділи сил негайного реагування (СНР) зі складу 11-ї (ппд – Слонім) та 19-ї (ппд – д. Заслоново, Лепельський район) механізованих бригад отримали завдання здійснити марш на полігони ЗС РБ, у тому числі з подоланням водних перешкод", – написало видання.
Повідомляється, що від 11-ї окремої механізованої бригади до перевірки залучено 2 танкові роти 7-го окремого танкового батальйону, який укомплектований мінімум 20 танками Т-72Б збройних сил Білорусі.
"Підрозділи повинні будуть здійснити марш з пункту постійної дислокації на полігон "Гозький" у Гродненському районі (з подоланням водної перешкоди, найімовірніше – у Лідському районі)", – додає Гаюн.
Підрозділ підняли по тривозі сьогодні о 03:00 (за мінським часом).
Щодо переміщення підрозділів 19 омбр інформації нині немає: "Очікується, що підрозділи цієї бригади форсуватимуть річку Березина на переправі, яку навели у Борисівському р-ні Мінської області".
Крім того, 13 грудня стало відомо, що в Брестську область перекидають 103-тю бригаду ССО Білорусі. Цей регіон межує з українськими Волинню та Рівненщиною. А 12 грудня повідомлялося, що у Брестській області були помічені російські військові та чотири трали з танками Т-80, мінометну батарею, машини зв'язку та інженерну техніку.
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