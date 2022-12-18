Про це він розповів в етері Еспресо.

"Настрої у білорусів більше віртуальні щодо війни в Україні, тому що вони все бачать тільки по телевізору і на їхньому житті це не відображається. А білоруські військові воювати не хочуть, тим більше з Україною. Зрозуміло, що їх накручували війною з НАТО, що Захід хоче забрати у України Львів, а у Білорусі Гродно, тому білоруські військові повинні бути готовими", - сказав керівник "Білого легіону".

Сергій Бульба зазначив, що Лукашенко поки робив велику імітацію і пять білоруських сухопутних бригад постійно ганяли туди-сюди на ротації.

"Однак, є недобрі ознаки у тому, що до Білорусі з РФ повернулися радіолокаційні літаки А-50, а на Гомельщину прибуло біля 20 російських медичних авто. Тобто вони збираються ставити великий медичний пункт у Гомельській області, а це означає, що там очікують приймати поранених. А щодо російських мобілізованих, які зараз проходять військову підготовку у Білорусі, то я думав, що там всі примусово притягнуті на фронт, а виявляється, що 50% з них це добровольці, які самі записалися через те, що у РФ жорстко працює пропаганда, показуючи досить дикі відео, наприклад, де кухар з українськими шевронами варить у каструлі людські голови", - розказав Бульба.