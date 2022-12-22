Про це повідомляє військові розвідка міністерства оборони Великої Британії.

"19 грудня 2022 року президент Путін вирушив до Мінська, щоб провести переговори з президентом Білорусі Лукашенком. У розмові президентів говорилося про "єдиний оборонний простір", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що хоч Росія та Білорусь широко висвітлюють розгортання російських підрозділів у Білорусі, збройні сили Білорусі нещодавно взяли на себе важливу, але більш обережну роль у навчанні тисяч нещодавно мобілізованих російських резервістів.

Британська розвідка підкреслює, що використання білоруських інструкторів є спробою частково заповнити нестачу російських військових інструкторів, багато з яких дислоковані в Україні чи загинули.

"Хоча Росія та Білорусь мають великий досвід військового співробітництва, підготовка білорусами мобілізованого російського персоналу є зміною ролей. Росія традиційно вважала білоруські війська нижчими за російські сили, а їх використання як інструкторів є ознакою перенапруження російської військової системи", - підкреслили в розвідці Сполученого Королівства.

19 грудня представник Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Валерій Ковалевський заявив, що роль білоруської території у війні буде підвищуватися, росіяни завозять інженерні частини військ. Він зазначив, що інженерні частини є скелетом військ, а живу силу та техніку завжди швидше перекидати. Валерій Ковалевський додав, що зараз на білоруській території перебуває недостатня кількість російських та білоруських військових для здійснення наступальних дій.

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