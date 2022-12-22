Британська розвідка назвала нову роль армії Білорусі в війні Росії проти України
Збройні сили Білорусі взяли на себе навчання мобілізованих російських резервістів, хоча РФ традиційно вважала білоруські війська нижчими за власні сили
Про це повідомляє військові розвідка міністерства оборони Великої Британії.
"19 грудня 2022 року президент Путін вирушив до Мінська, щоб провести переговори з президентом Білорусі Лукашенком. У розмові президентів говорилося про "єдиний оборонний простір", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що хоч Росія та Білорусь широко висвітлюють розгортання російських підрозділів у Білорусі, збройні сили Білорусі нещодавно взяли на себе важливу, але більш обережну роль у навчанні тисяч нещодавно мобілізованих російських резервістів.
Британська розвідка підкреслює, що використання білоруських інструкторів є спробою частково заповнити нестачу російських військових інструкторів, багато з яких дислоковані в Україні чи загинули.
"Хоча Росія та Білорусь мають великий досвід військового співробітництва, підготовка білорусами мобілізованого російського персоналу є зміною ролей. Росія традиційно вважала білоруські війська нижчими за російські сили, а їх використання як інструкторів є ознакою перенапруження російської військової системи", - підкреслили в розвідці Сполученого Королівства.
- 19 грудня представник Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Валерій Ковалевський заявив, що роль білоруської території у війні буде підвищуватися, росіяни завозять інженерні частини військ. Він зазначив, що інженерні частини є скелетом військ, а живу силу та техніку завжди швидше перекидати. Валерій Ковалевський додав, що зараз на білоруській території перебуває недостатня кількість російських та білоруських військових для здійснення наступальних дій.
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