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До Білорусі прибуло ще два ешелони окупантами і технікою

14 січня, 2023 субота
15:55
війна з Росією Білорусь, війська Білорусі

У Білорусь було перекинуто ще два ешелони з технікою

Про це повідомили в telegram-каналі "Беларускі Гаюн".

Повідомляється, що 2 ешелони ЗС РФ було відправлено зі ст. Кантемирівка (Воронезька обл., РФ) 8 і 9 січня 2023 року.

Перший налічував 43 вагони з яких: 1 пасажирський і 42 вагони-платформи. Він прибув на залізничну станцію Слонім (Гродненська обл, Білорусь) 11 січня о 00:15.

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Видання зазначає, що серед техніки в ешелоні прибули: мін. 2 бензовози Урал, 2 БТРи, 6 вантажівок (Урал і КамАЗ, деякі - КУНГи), і 1 причіп (генератор), 1 автокран КамАЗ, 2 бензовози МАЗ і 1 УАЗ Патріот. На деяких машинах був знак "Z". 

Додається, що наступного дня, 12 січня о 08:00, на станцію Слонім із Кантемирівки прибув ще один ешелон ЗС РФ, що налічував 52 вагони: 3 пасажирських і 49 вагонів-платформ.

З урахуванням нової інформації, видання зазначає про зміну чисельності угруповання ЗС РФ у РБ: 

Техніка - не менше 91-ї одиниці (уточнюється);
Особовий склад - ≈ 200 осіб.

  • Нагадаємо, 19 грудня представник Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Валерій Ковалевський заявив, що роль білоруської території у війні буде підвищуватися.
  • 22 грудня британська розвідка повідомила, що збройні сили Білорусі взяли на себе навчання мобілізованих російських резервістів, хоча РФ традиційно вважала білоруські війська нижчими за власні сили. До такого кроку Росія вирішила вдатися через брак власних кадрів, багато з яких дислоковані в Україні чи загинули. 
  • Пізніше міноборони Великої Британії заявило, що імовірно, Росія перекинула на навчання в Білорусь частини 1-ї гвардійської танкової армії РФ.
  • 2 січня моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що Білорусь продовжила спільні з Росією військові навчання до 8 січня. Військові навчання на території Білорусі тривають із 29 квітня, тобто вже 36 тижнів.
  • Міністерство оборони Білорусі анонсувало проведення льотних тактичних навчань і штабних тренувань з Росією у кінці 2023 року.
  • Про спільні навчання російських та білоруських військових детально писав український журналіст, військовий експерт Сергій Згурець у статті від 9 січня.

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Росія
Білорусь
російська армія
окупанти
Військові новини
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