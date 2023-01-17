Про це в ефірі Еспресо заявив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

"Ми очікуємо, що ці авіанавчання вплинуть на ритм життя області та країни. При кожному зльоті стратегічного винищувача та бомбардувальника ми змушені мати повітряну тривогу. Вчора таких не було. За нашою інформацією, в повітряний простір ця техніка не підіймалась. Вчора день був спокійний. Побачимо, як буде далі. Закликаю населення не бути байдужими і не ігнорувати ці сигнали тривоги. Один із таких тренувальних польотів може стати не тренувальним - треба це розуміти. Сотні тривог, які вже були не мають нас розслабити та знівелювати нашу увагу", - вважає Коваль

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16 січня стартувало спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів збройних сил Білорусі та Росії, які входять до складу авіаційного компоненту регіонального угруповання військ (сил)