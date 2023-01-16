Росія перекинула до Білорусі 6 бомбардувальників Су-34 та 2 багатоцільові винищувачі Су-30 СМ, - ДПСУ

Про це в етері загальнонаціонального телемарафону повідомив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.

"Вчора було переміщено з території РФ з аеродромів Воронежа та Курська вісім одиниць літаків – це шість бомбардувальників Су-34 та два багатоцільових винищувачі Су-30 СМ. Загальна кількість російських літаків та гелікоптерів на території Білорусі зараз становить близько 50, і вони зосереджені в більшості на двох аеродромах: один в Мінській області - це аеродром Мачулищі, та один в Брестській області – це аеродром Барановичі", - повідомив Дейнеко.

Він зокрема зазначив, що Україна постійно стежить за обстановкою в Білорусі, особливо за збільшенням кількості авіації.

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Крім того, очільник ДПСУ нагадав, що сьогодні розпочалися так звані спільні російсько-білоруські навчання, однак жодних заходів в рамках цих навчань сьогодні не відбулося, повідомив Дейнеко.

"Щодо анонсованих навчань, які анонсувались в період з 16 до 31 січня, то можемо сказати, що сьогодні жодних заходів в цих навчаннях не відбулося. Так, було переміщено деяке майно трьома літаками Ан, але воно не критично. Це просто літаки забезпечення", - поінформував Дейнеко.

Нагадаємо, 19 грудня представник Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Валерій Ковалевський заявив, що роль білоруської території у війні буде підвищуватися.

Про спільні навчання російських та білоруських військових детально писав український журналіст, військовий експерт Сергій Згурець у статті від 9 січня.

14 січня повідомлялося, що до Білорусі прибуло ще два ешелони з окупантами і технікою.

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