Білий дім про загрозу наступу з Білорусі: "Досі не побачили жодних ознак"

Про це заявив представник Білого дому Джон Кірбі, передає "Укрінформ".

"Ми досі не бачили жодних ознак того, що Білорусь має наміри, планує або організовується для того, щоб увійти, фізично проникнути на територію України, аби допомогти російським силам в Україні", - сказав Кірбі.

На запитання щодо тісної співпраці російських і білоруських сил і стурбованості Польщі з цього приводу Кірбі відповів, що США поділяють ці занепокоєння.

"Очевидно, що Білорусь надала відчутну географічну підтримку Росії, в той час як РФ продовжує завдавати ударів по Україні з білоруської території", - сказав Кірбі.

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Водночас представник Білого дому наголосив, що США уважно стежать за проведенням спільних навчань Білорусі з РФ. Кірбі зазначив, що стратегічна мета цих навчань наразі не визначена і може полягати як у демонстрації сили, так і у відпрацюванні певних операцій щодо агресії проти України.

Раніше українська розвідка заявила, що розмови про загрозу вторгнення з Білорусі є намаганням відтягнути ЗСУ від фронту.

16 січня стартувало спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів збройних сил Білорусі та Росії, які входять до складу регіонального угруповання військ.

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