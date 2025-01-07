Патріарх РПЦ Кирил на прохання Путіна освятив хрести й ікони для військових РФ
Очільник РПЦ Володимир Гундяєв, відомий як патріарх Кирил, на прохання російського диктатора Володимира Путіна освятив хрести й ікони для військових РФ
Про це йдеться у пресслужбі московського патріархату.
Зазначається, що увечері 6 січня до Храму Христа Спасителя прибув Володимир Путін, який попросив освятити натільні хрестики та іконки, які "я планую передати в подарунок усім нашим командувачам, тим, хто виконує особливо важливі завдання в зоні спеціальної військової операції із захисту вітчизни".
"Дорогий Володимире Володимировичу, тут хрести, а також натільні ікони із зображенням святого рівноапостольного великого князя Володимира, засновника нашої держави, того, хто захищав із мечем у руках вітчизну нашу, який і зараз залишається символом збирання руської землі. Але, крім того, це ще й ваш небесний покровитель. Так що, думаю, це буде особливо зрозуміло і приємно для всіх воїнів, які отримають ці зображення", - заявив патріарх Кирил.
Як повідомляється, на окремих ланках ланцюжків до хрестів будуть вигравірувані ініціали Путіна.
- Напередодні патріарх Кирил заявив, що смертна кара не засуджується у Святому Письмі, і якщо людину неможливо ніяк ізолювати, її "треба прибрати".
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