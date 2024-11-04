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Патріарх РПЦ Кирил заявив, що Ісус Христос не засуджував смертну кару

Дар'я Тарасова
4 листопада, 2024 понедiлок
14:50
Культура Патріарх Кирило

Очільник РПЦ Володимир Гундяєв, відомий як патріарх Кирил, наголосив, що смертна кара не засуджується у Святому Письмі, і якщо людину неможливо ніяк ізолювати, її "треба прибрати"

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Як зазначається на офіційному сайті московського патріархату, про це він сказав, відповідаючи на питання учасників програми "Час героїв".

Голова РПЦ 3 листопада зустрівся з учасниками програми "Час героїв", що є кадровою програмою Володимира Путіна для окупантів, які взяли участь у війні в Україні.

Гундяєв наголосив, що смертна кара була наявна протягом усієї людської історії.

"Господь Ісус Христос не засуджував смертну кару, хоча Сам незаслужено зазнав страти. Звичайно, вбивство людини на знак покарання за її злочини — це крайній захід. І тому ідеально було б, щоб люди не чинили таких злочинів, за якими слідувала б смертна кара. Але в Божому слові є такі слова: "Вийміть зло від вас самих" (1 Кор. 5:13). Тобто, якщо є людина найнебезпечніша для суспільства і якщо її неможливо ніяк ізолювати, її треба прибрати. Господь не каже: "вбийте його", але "змийте зло від вас самих", - сказав російський патріарх.

Він вважає, смертна кара не засуджується у Святому Письмі.

"Господь Ісус Христос Сам був незаконно підданий смертній карі, і, однак, святі апостоли не стали говорити: "Ось після такого, такої несправедливості, коли Господь наш Ісус Христос був підданий смертній карі, ми всі повинні проголошувати, що це страшно і гріх піддавати іншу людину покаранню через припинення життя". Ніде нічого такого не було сказано", - заявив Гундяєв.

Він додав, що російська церква "ніколи не наполягала на тому, що треба скасувати це покарання".

"Ще раз хочу сказати: Церква ніколи смертної кари не засуджувала, якщо смертна кара здійснювалася згідно із законом, але, звичайно, ніде вона страту і не вітала", - відзначив Кирил.
 

Теги:
Новини
Росія
РПЦ
пропаганда
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