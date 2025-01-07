"Україна заслуговує на мир": Сікорський попередив про можливий тиск на ЄС під час майбутніх переговорів з РФ
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський попередив про ймовірний тиск на країни Євросоюзу під час можливих переговорів з РФ щодо війни в Україні
Про це він заявив під час виступу з послами Франції у Парижі.
"Незабаром ми можемо зіткнутися з сильним тиском, щоб досягти угоди з Москвою. Але на яку угоду може погодитися розумна Європа? Безумовно, не просту угоду, яка дозволить Москві оговтатися", - заявив Сікорський.
За його словами, Європа набагато сильніша, ніж вважають російські лідери, а Росія набагато слабша, ніж думають багато європейців.
"Україна заслуговує на мир, вона потребує миру. Але це має бути мир на справедливих умовах, а не капітуляція", - каже польський міністр.
- 12 грудня в ОП заявили, що Україна наразі не готова до перемовин з Росією щодо завершення війни у контексті сильних переговорних позицій. Ідеться про нестачу зброї та чітких гарантій, що РФ не нападе знову.
- Раніше Володимир Зеленський висловив упевненість, що Трамп хоче завершити війну РФ проти України якнайшвидше.
- 16 грудня Трамп заявив про досягнення "невеликого прогресу" щодо припинення війни Росії проти України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.04 Купівля 42.04Продаж 42.66
- EUR Купівля 43.53Продаж 44.28
- Актуальне
- Важливе