"Україна заслуговує на мир": Сікорський попередив про можливий тиск на ЄС під час майбутніх переговорів з РФ

Про це він заявив під час виступу з послами Франції у Парижі.

"Незабаром ми можемо зіткнутися з сильним тиском, щоб досягти угоди з Москвою. Але на яку угоду може погодитися розумна Європа? Безумовно, не просту угоду, яка дозволить Москві оговтатися", - заявив Сікорський.

За його словами, Європа набагато сильніша, ніж вважають російські лідери, а Росія набагато слабша, ніж думають багато європейців.

"Україна заслуговує на мир, вона потребує миру. Але це має бути мир на справедливих умовах, а не капітуляція", - каже польський міністр.