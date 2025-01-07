У США компанії Sony й Honda презентували свій перший спільний електромобіль

Про це повідомляє Kyodo News.

Новий чотиридверний седан буде доступний для попереднього замовлення за ціною від 89 900 доларів США, а поставки заплановано почати у 2026 році. Наразі жителі Каліфорнії можуть зробити онлайн-бронювання автомобіля.

Afeela 1 має цифрову панель між фарами, що налаштовується, а також оснащений десятками датчиків, що сприяють запобіганню аварій.

"Ми виправдаємо очікування наших клієнтів, забезпечуючи безпечний, надійний і комфортний досвід подорожей", - заявив у прес-релізі Ясухіде Мізуно, головний виконавчий директор токійського підприємства, що базується в Токіо.

Крім того, електромобіль Afeela 1 інтегрує передові сервісні платформи на основі генеративного штучного інтелекту, завдяки партнерству з Microsoft. Це дозволяє водіям управляти різними функціями автомобіля за допомогою голосових команд та отримувати персоналізовані рекомендації щодо активностей.