У США компанії Sony й Honda презентували свій перший спільний електромобіль
Компанії Sony Group Corp. та Honda Motor Co. офіційно представили свій перший спільний електромобіль під назвою Afeela 1 на медіа-заході перед CES 2025, однією з найбільших технологічних виставок у світі, яка розпочалась у Лас-Вегасі у вівторок
Про це повідомляє Kyodo News.
Новий чотиридверний седан буде доступний для попереднього замовлення за ціною від 89 900 доларів США, а поставки заплановано почати у 2026 році. Наразі жителі Каліфорнії можуть зробити онлайн-бронювання автомобіля.
Afeela 1 має цифрову панель між фарами, що налаштовується, а також оснащений десятками датчиків, що сприяють запобіганню аварій.
"Ми виправдаємо очікування наших клієнтів, забезпечуючи безпечний, надійний і комфортний досвід подорожей", - заявив у прес-релізі Ясухіде Мізуно, головний виконавчий директор токійського підприємства, що базується в Токіо.
Крім того, електромобіль Afeela 1 інтегрує передові сервісні платформи на основі генеративного штучного інтелекту, завдяки партнерству з Microsoft. Це дозволяє водіям управляти різними функціями автомобіля за допомогою голосових команд та отримувати персоналізовані рекомендації щодо активностей.
- Норвегія демонструє прогрес у переході на електромобілі. У вересні 2024 року понад 96% зареєстрованих автівок були повністю електричними, значно перевершивши кількість бензинових та дизельних разом узятих.
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