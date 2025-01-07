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За добу через російські атаки на Донеччині загинула людина, ще 4 отримали поранення

Юлія Лаврук
7 січня, 2025 вiвторок
08:21
Війна з Росією Донецька область, стела

Через обстріли російської армії в понеділок, 6 січня, на Донеччині загинула людина, ще четверо отримали поранення

Зміст

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, 6 січня в Сіверську загинула одна людина. Ще 4 людини в Сіверську, Рівному та Родинському Донецької області отримали поранення.

"Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи", – додав Філашкін.

  • У понеділок, 6 січня, двоє 11-річних хлопчиків підірвалися на невідомому вибухонебезпечному предметі на Донеччині.
Теги:
Новини
Україна
російська армія
Донеччина
окупанти
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