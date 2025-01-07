За добу через російські атаки на Донеччині загинула людина, ще 4 отримали поранення

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, 6 січня в Сіверську загинула одна людина. Ще 4 людини в Сіверську, Рівному та Родинському Донецької області отримали поранення.

"Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи", – додав Філашкін.