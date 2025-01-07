За добу через російські атаки на Донеччині загинула людина, ще 4 отримали поранення
Через обстріли російської армії в понеділок, 6 січня, на Донеччині загинула людина, ще четверо отримали поранення
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, 6 січня в Сіверську загинула одна людина. Ще 4 людини в Сіверську, Рівному та Родинському Донецької області отримали поранення.
"Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи", – додав Філашкін.
- У понеділок, 6 січня, двоє 11-річних хлопчиків підірвалися на невідомому вибухонебезпечному предметі на Донеччині.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.05 Купівля 42.05Продаж 42.68
- EUR Купівля 43.54Продаж 44.29
- Актуальне
- Важливе