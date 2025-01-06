Двоє 11-річних дітей підірвалися на вибухівці на Донеччині
У понеділок, 6 січня, двоє 11-річних хлопчиків підірвалися на невідомому вибухонебезпечному предметі на Донеччині
Про це повідомляє ДСНС.
"Сталося це сьогодні, на околицях міста Добропілля Покровського району. Попередньо, діти гуляли й натрапили на вибухонебезпечний предмет", - йдеться у повідомленні.
Дітей госпіталізували до лікарні з пораненнями ніг. Наразі фахівці встановлюють усі обставини цієї події.
- Евакуаційний екіпаж поліції евакуював з Костянтинівки Донецької області сім’ю з двома доньками 4 і 15 років.
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