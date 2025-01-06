Двоє 11-річних дітей підірвалися на вибухівці на Донеччині

Про це повідомляє ДСНС.

"Сталося це сьогодні, на околицях міста Добропілля Покровського району. Попередньо, діти гуляли й натрапили на вибухонебезпечний предмет", - йдеться у повідомленні.

Дітей госпіталізували до лікарні з пораненнями ніг. Наразі фахівці встановлюють усі обставини цієї події.