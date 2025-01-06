Поліціянти евакуювали з Костянтинівки сім’ю з двома дітьми

Про це повідомляє Нацполіція України.

"Поліціянти евакуювали з Костянтинівки сім’ю з двома донечками. Милані — 4 роки, її сестрі Христині — 15. Дівчата не спали ночами, бо їхній будинок здригався від ворожих ударів", - зазначили у пресслужбі.

Батьки звернулись за допомогою до поліції. Евакуаційний екіпаж вивіз родину до більш безпечного місця, зазначили правоохоронці.

"У Костянтинівці ще залишаються родини з дітьми. Обстріли посилюються, тож бережіть своє життя — евакуюйтесь!" - закликали у поліції.