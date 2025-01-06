Поліціянти евакуювали з Костянтинівки сім’ю з двома дітьми
Екіпаж поліції евакуював з Костянтинівки Донецької області сім’ю з двома доньками 4 і 15 років
Про це повідомляє Нацполіція України.
"Поліціянти евакуювали з Костянтинівки сім’ю з двома донечками. Милані — 4 роки, її сестрі Христині — 15. Дівчата не спали ночами, бо їхній будинок здригався від ворожих ударів", - зазначили у пресслужбі.
Батьки звернулись за допомогою до поліції. Евакуаційний екіпаж вивіз родину до більш безпечного місця, зазначили правоохоронці.
"У Костянтинівці ще залишаються родини з дітьми. Обстріли посилюються, тож бережіть своє життя — евакуюйтесь!" - закликали у поліції.
- На Донеччині 4 жовтня рятувальники групи "Фенікс" евакуювали 14 людей з-під обстрілів на Покровському напрямку.
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