Рятувальники групи "Фенікс" евакуювали 14 людей з-під обстрілів на Покровському напрямку
На Донеччині рятувальники групи "Фенікс" евакуювали 14 людей з-під обстрілів на Покровському напрямку
Про це повідомила ДСНС.
Рятувальники закликають жителів Донеччини не вагатися та користуватися можливістю евакуюватися до безпечних місць.
У ДСНС зазначили, що "фенікси" евакуювали 14 людей з-під обстрілів на Покровському напрямку.
"Надзвичайники, ризикуючи життям, допомагають мешканцям Донеччини втекти від пекла війни", - зазначили у службі.
- Речник Нацгвардії України Руслан Музичук зазначив, що на Покровському напрямку відбувається велика кількість артилерійських та авіаційних обстрілів, за допомогою яких противник намагається створити умови для просування піхоти.
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