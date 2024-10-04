Рятувальники групи "Фенікс" евакуювали 14 людей з-під обстрілів на Покровському напрямку

Про це повідомила ДСНС.

Рятувальники закликають жителів Донеччини не вагатися та користуватися можливістю евакуюватися до безпечних місць.

У ДСНС зазначили, що "фенікси" евакуювали 14 людей з-під обстрілів на Покровському напрямку.



"Надзвичайники, ризикуючи життям, допомагають мешканцям Донеччини втекти від пекла війни", - зазначили у службі.

Речник Нацгвардії України Руслан Музичук зазначив, що на Покровському напрямку відбувається велика кількість артилерійських та авіаційних обстрілів, за допомогою яких противник намагається створити умови для просування піхоти.

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