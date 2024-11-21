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На аукціоні за $121 млн продали картину Магрітта, що стало рекордом для художника

Дар'я Тарасова
21 листопада, 2024 четвер
10:48
Культура

На аукціоні Christie's у Нью-Йорку неназваний покупець за рекордні $121 млн придбав картину з серії L'empire des lumières ("Імперія світла") бельгійського художника Рене Магрітта

Зміст

Про це пише Bloomberg.

Картина художника-сюрреаліста Рене Магрітта була продана невідомому покупцеві за $121,2 млн на аукціоні Christie's у Нью-Йорку, що стало новим рекордом для художника на аукціоні та найбільшим лотом цьогорічного сезону торгів у Нью-Йорку.

Картина мала гарантію третьої сторони, яка, за повідомленнями, становила $95 млн. Іншими словами, хтось фактично купив картину за $95 млн, розраховуючи отримати невідомий відсоток переваги, якщо ставки перевищать цю суму.

Попередній рекорд Магрітта на аукціоні був встановлений на Sotheby's у Лондоні в березні 2022 року. Тоді інша, менша картина з тієї ж серії L'empire des lumières ("Імперія світла") була продана приблизно за $79,5 млн.

Фото: christies.com

"Він створив 17 олійних картин L'empire des lumières протягом 16 років. Разом із [його дилером] Олександром Іоласом вони дуже успішно розмістили великі роботи в музеях", - розповіла дилер Даніелла Люксембург, чия галерея організовує велику виставку Магрітта цієї весни.

Музеї, які володіють експонатами із цієї серії, включають музей сучасного мистецтва в Нью-Йорку MoMA) та музей Соломона Ґуґґенгайма.

Картина була продана в рамках окремого продажу предметів мистецтва з маєтку покійної дизайнерки інтер’єрів і світської левиці Міки Ертегун, яка померла в грудні минулого року у віці 97 років. Ертегун, яка була одружена з Ахметом Ертегуном, легендарним засновником Atlantic Records. , збирала свою колекцію протягом кількох десятиліть. Подружжя придбало Магрітта в 1968 році і повісило його у своєму таунхаусі на Манхеттені.
 

Теги:
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Світ
Нью-Йорк
мистецтво
США
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