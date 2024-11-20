Укренерго опублікувало графіки відключень світла на 21 листопада
У четвер, 21 листопада, в Україні діятимуть графіки вимкнення електроенергії - вони будуть активними з 07:00 до 22:00
Про це повідомила пресслужба компанії.
В Укренерго повідомили, що час застосування й обсяг обмежень будуть такими:
- 7:00 — 11:00 — одна черга відключень,
- 11:00 — 19:00 — дві черги відключень,
- 19:00 — 22:00 — одна черга відключень.
Причина запровадження обмежень - пошкодження енергообʼєктів під час атаки РЙФ 17 листопада.
"Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики роблять усе можливе, щоб повернути пошкоджене обладнання в роботу", - зазначили в Укренерго.
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