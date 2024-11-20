Укренерго опублікувало графіки відключень світла на 21 листопада

Про це повідомила пресслужба компанії.

В Укренерго повідомили, що час застосування й обсяг обмежень будуть такими:

7:00 — 11:00 — одна черга відключень,

11:00 — 19:00 — дві черги відключень,

19:00 — 22:00 — одна черга відключень.

Причина запровадження обмежень - пошкодження енергообʼєктів під час атаки РЙФ 17 листопада.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики роблять усе можливе, щоб повернути пошкоджене обладнання в роботу", - зазначили в Укренерго.