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"На деяких ділянках ворогу вдалося підійти до річки Оскіл": начальник Куп’янської МВА Беседін

Марина Клюєва
21 листопада, 2024 четвер
09:32
Війна з Росією Війна з Росією, ЗСУ

Начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін розповів про ситуацію біля річки Оскіл, та чи має ворог успіхи на Куп'янському напрямку

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"На деяких ділянках лінії фронту саме на Куп’янському напрямку ворогу вдалося підійти до річки Оскіл, і там вони закріпилися. Але якщо ми кажемо про ті успіхи, які вони собі поставили, це саме напрямок Куп’янська, то вони 2,5 кілометри  від кордонів з містом і фактично там 3 кілометри від самої річки Оскіл, тому на зараз тих успіхів у них немає", - сказав він. 

Андрій Беседін зазначив, що ситуацію лишається важкою, адже ворог не шкодує людський ресурс і кидає на напрямок великі сили.

"Дійсно тиснуть, кидають великі сили, несуть шалені втрати, але ми знаємо, що, на жаль, країна-терорист не рахується зі своїми людьми, з населенням і терорист кидає всі сили, щоб тут виконати якісь завдання, поставлені ним самим. Але ще раз хочу зазначити, кожен день спілкуюся з нашими хлопцями, дівчатами - Збройними силами України, вони б’ються за кожен сантиметр нашої землі, і ніхто без втрат не зайде і не забере нашу землю", - зауважив він.

  • 28 жовтня Юрій Федоренко, командир батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, зазначив, що завдання противника на Куп'янщині біля Кругляківки - закріпитися на лівому березі р. Оскіл для подальшого розширення лівобережного плацдарму.
  • У вівторок, 19 листопада, російська окупаційна армія обстріляла Куп'янськ із реактивних систем залпового вогню. Поранені дві місцеві мешканки.
Теги:
Новини
Україна
військові
російська армія
ЗСУ
Харківщина
Військові новини
Куп'янськ
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