"На деяких ділянках ворогу вдалося підійти до річки Оскіл": начальник Куп’янської МВА Беседін

Про це він розповів в етері Еспресо.

"На деяких ділянках лінії фронту саме на Куп’янському напрямку ворогу вдалося підійти до річки Оскіл, і там вони закріпилися. Але якщо ми кажемо про ті успіхи, які вони собі поставили, це саме напрямок Куп’янська, то вони 2,5 кілометри від кордонів з містом і фактично там 3 кілометри від самої річки Оскіл, тому на зараз тих успіхів у них немає", - сказав він.

Андрій Беседін зазначив, що ситуацію лишається важкою, адже ворог не шкодує людський ресурс і кидає на напрямок великі сили.

"Дійсно тиснуть, кидають великі сили, несуть шалені втрати, але ми знаємо, що, на жаль, країна-терорист не рахується зі своїми людьми, з населенням і терорист кидає всі сили, щоб тут виконати якісь завдання, поставлені ним самим. Але ще раз хочу зазначити, кожен день спілкуюся з нашими хлопцями, дівчатами - Збройними силами України, вони б’ються за кожен сантиметр нашої землі, і ніхто без втрат не зайде і не забере нашу землю", - зауважив він.