Росіяни обстріляли Куп'янськ із РСЗВ: зруйновані будинки, є поранені

Про це повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Армія Росії весь день завдає ударів по Куп’янську, зокрема із реактивних систем залпового вогню", - зазначив він.

Внаслідок обстрілу зруйновано приватні будинки, пошкоджено багатоповерхові житлові будинки та одне цивільне підприємство.

Дві жінки, 59 та 47 років, отримали поранення.

На місцях працюють екстрені служби.