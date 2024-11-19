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Росіяни обстріляли Куп'янськ із РСЗВ: зруйновані будинки, є поранені

Марія Науменко
19 листопада, 2024 вiвторок
16:58
Війна з Росією Куп'янськ

У вівторок, 19 листопада, російська окупаційна армія обстріляла Куп'янськ із реактивних систем залпового вогню. Поранені дві місцеві мешканки

Зміст

Про це повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Армія Росії весь день завдає ударів по Куп’янську, зокрема із реактивних систем залпового вогню", - зазначив він.

Внаслідок обстрілу зруйновано приватні будинки, пошкоджено багатоповерхові житлові будинки та одне цивільне підприємство. 

Дві жінки, 59 та 47 років, отримали поранення. 

На місцях працюють екстрені служби.

  • Від початку доби 19 листопада на фронті відбулось 86 бойових зіткнень. На Покровському та Курахівському напрямках росіяни 32 рази атакували позиції Сил оборони.
Теги:
Новини
Україна
російська армія
окупанти
Харківщина
Військові новини
Куп'янськ
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