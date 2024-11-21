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Відібраний на "Оскар" від України фільм "Ля Палісіада" покажуть на кінофестивалі у Польщі

Дар'я Тарасова
21 листопада, 2024 четвер
09:39
Кіно "Ля Палісіада"

На міжнародному кінофестивалі EnergaCAMERIMAGE 21 листопада відбудеться спеціальний показ іронічного драмеді "Ля Палісіада" режисера Філіпа Сотниченка

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Про це повідомляє Держкіно.

У польському місті Торунь з 16 по 23 листопада проходить 32-й міжнародний кінофестиваль EnergaCAMERIMAGE. Це один із найбільших світових заходів, присвячених мистецтву операторської майстерності.

21 листопада відбудеться показ іронічного драмеді "Ля Палісіада" режисера Філіпа Сотниченка. Також у глядачів після перегляду буде можливість поспілкуватися з автором фільму та оператором-постановником Володимиром Усиком.

Історія, натхнена естетикою 1980-х та 1990-х років, розповість про події 1996 року, за кілька місяців до скасування мораторію на смертну кару. Події, які відбуваються у фільмі, за словами самого режисера, не претендують на історичну дійсність. Це радше стилізація того періоду, духу часу та повсякденного життя людей через знайомі образи та символи: кострубаті хутряні шапки, картаті спортивні костюми.

Двоє старих друзів, детектив міліції та судовий психіатр, розслідують убивство свого колеги. Колись давно вони обидва були закохані у вдову загиблого. Занурені в заплутану справу й у давно забуті спогади, вони створюють майбутнє, в якому мають жити їхні діти, успадкувавши нереалізовані прагнення батьків.

Стрічку створено кінокомпаніями "ВІАТЕЛ" та "Сучасне Українське Кіно". Розробку проєкту підтримав Український культурний фонд, фінансову підтримку виробництва було отримано від Держкіно, постпродакшн профінансував Гетеборзький кінофонд (Швеція).

У фільмі зіграли Андрій Журба, Навруз Пашаєв, Олександр Пархоменко, Валерія Олейнікова, Олена Мамчур, Олександр Малєєв, Степан Барабаш, Сергій Лузановський, Олександр Мавріц.

На фестивалі представлено спеціальну українську програму, організовану Кінофестивалем українського кіно КІНОКО.

  • Український Оскарівський комітет на засіданні 9 вересня обрав фільм "Ля Палісіада" претендентом на премію "Оскар" в категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".
  • Раніше повідомлялося, що "Ля Палісіаду" покажуть 24 жовтня на українському культурному фестивалі Razom for Ukraine в Нью-Йорку.

 

Теги:
Новини
Світ
Культура
Польща
Оскар
кінофестиваль
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