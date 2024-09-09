Український Оскарівський комітет обрав фільм, який претендуватиме на премію "Оскар"
Український Оскарівський комітет на засіданні 9 вересня обрав фільм, який претендуватиме на 97-му премію "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм"
Про це повідомила пресслужба Комітету.
Так, на "Оскар" від України претендуватиме "Ля Палісіада" режисера Філіпа Сотниченка.
Події стрічки відбуваються у 1996 році. За сюжетом, за 5 місяців до введення мораторію на смертну кару двоє старих друзів, поліцейський детектив і судовий психіатр, розслідують убивство свого колеги.
Відомо, що за цей фільм проголосували 14 членів Комітету.
"Члени Комітету детально розглянули подані фільми, дискусія була палкою і конструктивною. У результаті голосування претендентом обрано фільм "Ля Палісіада". Бажаємо представнику успіху в оскарівських перегонах", - сказав Дмитро Сухолиткий-Собчук, голова Українського Оскарівського комітету.
Усього в національному відборі брали участь чотири фільми: "Будинок "Слово". Нескінчений роман", реж. Тарас Томенко, "Ля Палісіада", реж. Філіп Сотниченко, "Ми були рекрутами", реж. Любомир Левицький та "Мирні люди", реж. Оксана Карпович.
- У березні у Лос-Анджелесі оголосили лауреатів 96-ї кінопремії "Оскар". Головну та основні нагороди виграв фільм Крістофера Нолана - "Оппенгеймер".
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