Оскар-2024: найбільшу кількість нагород виграв "Оппенгеймер"
У Лос-Анджелесі оголосили лауреатів 96-ї кінопремії "Оскар". Головну та основні нагороди виграв фільм Крістофера Нолана - "Оппенгеймер"
Про це повідомляє Еспресо.
Переможцем у категорії "Найкращий фільм" стала стрічка "Оппенгеймер". Фільм виграв одразу сім "Оскарів": окрім головної, також за "Найкращу режисерську роботу" (Крістофер Нолан), "Найкращу чоловічу роль" (Кілліан Мерфі), "Найкращу чоловічу роль другого плану" (Роберт Дауні-молодний) , "Найкращу музику до фільму", "Найкращий монтаж" та "Найкращу операторську роботу".
Статуетку найкращої актриси одержала Емма Стоун за головну роль у фільмі "Бідолашні створіння".
Україна вперше виграла "Оскар" - фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" переміг у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм".
Найкращим анімаційним повнометражним фільмом став "Хлопчик і чапля" режисера Хаяо Міядзакі, а найкращою короткометражною анімацією - "Війна закінчилася".
У категорії "Найкраща пісня до фільму" перемогу здобула композиція What Was I Made For? ("Барбі").
Список усіх номінацій та переможців:
- Найкращий фільм: "Оппенгеймер";
- Найкраща режисерська робота: Крістофер Нолан ("Оппенгеймер");
- Найкраща чоловіча роль: Кілліан Мерфі ("Оппенгеймер");
- Найкраща жіноча роль: Емма Стоун ("Бідолашні створіння");
- Найкраща чоловіча роль другого плану: Роберт Дауні-молодший ("Оппенгеймер");
- Найкраща жіноча роль другого плану: Да’Він Джой Рендольф ("Залишенці");
- Найкращий оригінальний сценарій: Жустін Тріє і Артут Арарі ("Анатомія падіння");
- Найкращий адаптований сценарій: Корд Джефферсон ("Американське чтиво");
- Найкращий анімаційний повнометражний фільм: "Хлопчик і чапля";
- Найкращий анімаційний короткометражний фільм: "Війна закінчилася";
- Найкращий міжнародний художній фільм: "Зона інтересу";
- Найкращий документальний повнометражний фільм: "20 днів у Маріуполі";
- Найкращий документальний короткометражний фільм: "Остання ремонтна майстерня";
- Найкращий ігровий короткометражний фільм: "Чудова історія Генрі Шугара";
- Найкраща музика до фільму: Людвіг Йоррансон ("Оппенгеймер");
- Найкраща пісня до фільму: "What Was I Made For?" (Біллі Айліш та Фіннеас О’Коннелл);
- Найкращий звук: Тарн Віллеріс і Джонні Берн ("Зона інтересу");
- Найкраща робота художника-постановника: Шона Гіт, Джеймс Прайс та Жужа Міхалек ("Бідолашні створіння");
- Найкраща операторська робота: Гойт ван Гойтема "Оппенгеймер");
- Найкращий грим та зачіски: Надя Стейсі, Марк Кульє та Джош Вестон ("Бідолашні створіння");
- Дизайн костюмів: Голлі Воддінгтон ("Бідолашні створіння");
- Найкращий монтаж: Дженніфер Ламе ("Оппенгеймер");
- Найкращі візуальні ефекти: Такаші Ямазакі, Кійоко Шібуя, Масакі Такахаші та Тацуджі Ноджіма ("Годзілла: Мінус один");
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