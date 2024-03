Оскар-2024: найбільшу кількість нагород виграв "Оппенгеймер"

Про це повідомляє Еспресо.

Переможцем у категорії "Найкращий фільм" стала стрічка "Оппенгеймер". Фільм виграв одразу сім "Оскарів": окрім головної, також за "Найкращу режисерську роботу" (Крістофер Нолан), "Найкращу чоловічу роль" (Кілліан Мерфі), "Найкращу чоловічу роль другого плану" (Роберт Дауні-молодний) , "Найкращу музику до фільму", "Найкращий монтаж" та "Найкращу операторську роботу".

Статуетку найкращої актриси одержала Емма Стоун за головну роль у фільмі "Бідолашні створіння".

Україна вперше виграла "Оскар" - фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" переміг у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм".

Найкращим анімаційним повнометражним фільмом став "Хлопчик і чапля" режисера Хаяо Міядзакі, а найкращою короткометражною анімацією - "Війна закінчилася".

У категорії "Найкраща пісня до фільму" перемогу здобула композиція What Was I Made For? ("Барбі").

Список усіх номінацій та переможців: