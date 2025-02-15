"Ніколи не були підготовлені краще": прем'єр Литви Палюцкас порадив не лякати людей розмовами про війну
У п'ятницю, 14 лютого, прем'єр-міністр Литви Ґінтаутас Палюцкас заявив, що лідери країни не повинні лякати людей розмовами про війну. Він наголосив, що Литва наразі перебуває "в найбезпечнішому становищі", ніж будь-коли
Про це інформує LRT.
"Литва ніколи не була підготовлена краще, ніж зараз, і ми робимо ще більші і важливіші кроки, щоб забезпечити нашу готовність, готовність оборонного сектору і військових, - наголосив він. - Це найбільший стримувальний фактор, щоб ніхто і ніколи не намагався нам загрожувати".
Він додав, що не потрібно лякати людей розмовами про ймовірну війну. На його переконання, страх і тривога негативно впливають на продуктивність населення.
"Налякана, тривожна людина психологічно менш продуктивна, впадає в депресію, неохоче інвестує. В інтересах усіх нас, щоб кожна людина в Литві була максимально спокійною, щоб люди робили свою роботу, інвестували і таким чином приносили більше доходів до бюджету і покращували нашу обороноздатність", - зауважив Палюцкас.
Ці заяви пролунали після того, як міністр оборони Довіле Шакалене висловила занепокоєння, що Литва опинилася в найбільш загрозливій ситуації за останні десятиліття.
Попри різні точки зору, Палюцкас запевнив, що між ним і міністром оборони немає суттєвих розбіжностей щодо готовності країни.
"Безумовно, немає ніякої різниці в наших позиціях, коли мова йде про рівень готовності Литви", - підсумував він.
- У рамках акції солідарності "Radarom!" до третьої річниці повномасштабної війни в Україні громадяни та бізнес Литви за тиждень пожертвували понад 1 мільйон євро.
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