Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією На ТОТ Херсонщини жінка покінчила життя самогубством, щоб не співпрацювати з окупантами, - депутатка міськради Погомій
Ексклюзив

На ТОТ Херсонщини жінка покінчила життя самогубством, щоб не співпрацювати з окупантами, - депутатка міськради Погомій

Тетяна Нижник
15 лютого, 2025 субота
10:40
Війна з Росією Херсон окупанти

Незважаючи на роки тимчасової окупації, росіяни досі намагаються схилити на свій бік тих, хто працював в Україні

Зміст

Про це розповіла депутатка Херсонської міської ради Оксана Погомій в етері телеканалу "Еспресо".

"Нещодавно на лівобережжі Херсонщини окупанти намагалися змусити одну жінку співпрацювати з ними. Якщо вони вже почали ходити до людини, то вона не зможе залишити окуповану територію. Росіяни методично приходили до цієї жінки, але вона відмовлялася колаборувати. Вона працювала в податкових органах. Коли окупанти прийшли востаннє, жінка пішла в магазин, купила фарбу. Сусіди бачили, як вона написала на своєму будинку великими літерами "Слава Україні, слава ЗСУ", і після цього покінчила життя самогубством", - повідомила Погомій.

Такі історії трапляються, на жаль, але вони свідчать про те, що є люди, які борються з РФ навіть у таких умовах.

Як відомо, під час окупації міста Херсон російські військові влаштували катівню в ізоляторі поліції, де годинами піддавали тортурам людей. Поліція вже звертається за допомогою в ідентифікації окупантів, які вчиняли такі злочини.

Погомій каже, що є люди, які вижили і готові свідчити та впізнавати катів, хоча їм дуже важко згадувати про це.

"Особливо важко розмовляти з жінкам, оскільки вони піддавалися насильству нарівні з чоловіками. Окупанти ґвалтували і вбивали в людині людину. Був випадок, коли дівчата намагалися когось врятувати, але не очікували, що насправді все може бути так жахливо, як пишуть у книгах. Вони думали, що зможуть витягнути людину, але на одній із катівень вийшов чоловік у балаклаві  і пригрозив їм", - додала вона.

  • Нещодавно рух "Жовта стрічка" повідомив, що у тимчасово окупованому Таврійську на Херсонщині росіяни змушують дітей малювати листівки й писати слова підтримки російським військовим
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
Херсон
Херсонщина
окуповані території
окупанти
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Київ
-6.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.47
    Купівля 41.47
    Продаж 41.96
  • EUR
    Купівля 43.27
    Продаж 43.95
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
15 лютого
11:16
Рафаель Маріано Гроссі
Іран збільшує виробництво збагаченого урану до рівня, близького до збройового, - очільник МАГАТЕ Гроссі
11:11
Україна ЄС
Група європейських країн конфіденційно розробляє план відправки військ в Україну, - AP
10:53
Україна ЄС
Угорщина заблокувала початок першого етапу перемовин про вступ України в ЄС, - ЗМІ
10:38
ХАМАС звільнив трьох заручників
ХАМАС звільнив трьох заручників, серед яких є росіянин
10:15
Інтерв’ю
тактична медицина для нацгвардійців
Чим досвід української військової медицини вражає НАТО
10:15
долар євро валюта обмін
Курс валют на 15 лютого: скільки просять за долар та євро в обмінниках
10:07
Литва прапор
"Ніколи не були підготовлені краще": прем'єр Литви Палюцкас порадив не лякати людей розмовами про війну
10:02
OPINION
Виступ Венса в Мюнхені: перевербувати "правих"
09:48
Дональд Трамп
Адміністрація Трампа звільнила сотні співробітників управління ядерної безпеки США, - CNN
09:21
Оновлено
Мюнхенська безпекова конференція-2025
Мюнхенська безпекова конференція-2025. День другий. Головні події і заяви
09:11
OpenAI
"OpenAI не продається": компанія відхилила пропозицію Маска щодо купівлі ChatGPT за $97,4 млрд
09:09
ппо
Нічна атака РФ на Україну: сили ППО знищили 33 з 70 ворожих дронів
08:57
Jay-Z
Жінка, яка стверджувала, що була зґвалтована Jay-Z та P.Deddy у 13 років, відкликала позов проти обох реперів
08:57
Латвія
Латвія планує заборонити громадянам туристичні поїздки до Росії та Білорусі
08:32
Огляд
ЗУ-23-2
Українці навчилися захищатися від КАБів: що таке ЗУ-23-2 і як старими радянськими "зушками" почали збивати російські бомби
08:16
ЗСУ
Сили оборони за добу відбили 36 штурмів окупантів на Покровському напрямку: всього на фронті сталося 112 бойових зіткнень
08:08
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакувала Україну дронами в ніч на 15 лютого: на Миколаївщині є руйнування
08:05
OPINION
Зеленський боїться і Трампа, і власного народу
08:02
Віктор Орбан
Орбан заявив, що війна в Україні може стати Афганістаном для ЄС
08:00
Огляд
Пласка Земля, формула кохання і смажений шампунь - 5 книжок про те, як протистояти обману
07:34
Кір Стармер
Трамп зустрінеться зі Стармером найближчими тижнями, - CNN
07:09
втрати окупантів
Засіб ППО, 59 артсистем і 1180 окупантів: втрати армії РФ за добу на фронті
06:49
Денис Берінчик та Кейшон Девіс (праворуч)
Берінчик програв у бою за звання чемпіона світу у легкій вазі
06:36
безпілотник, дрон
У РФ заявили про атаку дронів на 4 регіони: на промисловому об'єкті у Калузькій області спалахнула пожежа
00:48
зеленський макрон
Зеленський та Макрон обговорили конкретні пропозиції Франції щодо гарантій безпеки для України
00:27
Андрій Єрмак
Важливо, щоб США були на нашому боці, а не посередниками в перемовинах, - Єрмак
2025, п'ятниця
14 лютого
23:25
Білий дім
Через назву затоки: журналістів AP позбавили доступу до кабінету та літака Трампа
23:00
Аліса Вайдель
Венс зустрівся з ультраправою кандидаткою в канцлери Німеччини Вайдель у Мюнхені
22:51
Ексклюзив
Дональд Трамп
Адміністрація Трампа приймає абсолютно всі умови Путіна по Україні, - оглядачка Лень
22:30
Обстріл Чорнобильської АЕС: у Києві та області радіаційний фон в нормі
22:26
Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні
Зеленський провів телефонну розмову з Мелоні: говорили про гарантії безпеки для України
22:15
На підконтрольну територію України повернули 8 дітей з ТОТ
22:13
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Без гарантій безпеки від США та ЄС українську армію потрібно збільшити до 1,5 мільйона військовослужбовців. Колонка Сергія Згурця
21:46
Саудівська Аравія
Саудівська Аравія готова прийняти зустріч Трампа з Путіним, - МЗС країни
21:42
Ексклюзив
Дональд Трамп
Прихід великого іноземного капіталу в Україну стане запобіжником від наступної агресії Росії, - інвестиційний банкір Фурса
21:21
Повітряні сили вразили взводний опорний пункт росіян на Курщині, там запускали "шахеди" на територію України
21:17
Ексклюзив
Мюнхенська безпекова конференція-2025
Нова команда Білого дому вважає за опонентів європейські країни, а не Росію, - журналістка-міжнародниця про Мюнхенську конференцію
20:56
Ексклюзив
Обстріл Чорнобильської АЕС
Обстріл Чорнобильської АЕС: наслідки атаки локалізували
20:54
Піт Хегсет
Путін планує оголосити про "перемогу" в Україні попри реальний стан справ, - Гегсет
20:28
Оновлено
віце-президент США Джей Ді Венс
"Ми хочемо досягти тривалого миру": віцепрезидент США Венс після зустрічі із Зеленським. Президент України заявив про готовність руху до реального миру
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV