На ТОТ Херсонщини жінка покінчила життя самогубством, щоб не співпрацювати з окупантами, - депутатка міськради Погомій

Про це розповіла депутатка Херсонської міської ради Оксана Погомій в етері телеканалу "Еспресо".

"Нещодавно на лівобережжі Херсонщини окупанти намагалися змусити одну жінку співпрацювати з ними. Якщо вони вже почали ходити до людини, то вона не зможе залишити окуповану територію. Росіяни методично приходили до цієї жінки, але вона відмовлялася колаборувати. Вона працювала в податкових органах. Коли окупанти прийшли востаннє, жінка пішла в магазин, купила фарбу. Сусіди бачили, як вона написала на своєму будинку великими літерами "Слава Україні, слава ЗСУ", і після цього покінчила життя самогубством", - повідомила Погомій.

Такі історії трапляються, на жаль, але вони свідчать про те, що є люди, які борються з РФ навіть у таких умовах.

Як відомо, під час окупації міста Херсон російські військові влаштували катівню в ізоляторі поліції, де годинами піддавали тортурам людей. Поліція вже звертається за допомогою в ідентифікації окупантів, які вчиняли такі злочини.

Погомій каже, що є люди, які вижили і готові свідчити та впізнавати катів, хоча їм дуже важко згадувати про це.

"Особливо важко розмовляти з жінкам, оскільки вони піддавалися насильству нарівні з чоловіками. Окупанти ґвалтували і вбивали в людині людину. Був випадок, коли дівчата намагалися когось врятувати, але не очікували, що насправді все може бути так жахливо, як пишуть у книгах. Вони думали, що зможуть витягнути людину, але на одній із катівень вийшов чоловік у балаклаві і пригрозив їм", - додала вона.