Біля Дворічної ситуація складна. Окупанти на човнах і плотах переправляються на правий берег річки Оскіл, - командир полку "Ахіллес"

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація у районі Дворічної складна. Користуючись складними погодними умовами, такими як мороз і туман, противник переправляється на човнах і плотах з лівого на правий берег, намагаючись розширити плацдарм. Наразі угруповання ворога не має підтримки бронетехніки та сталої логістики для забезпечення боєприпасами та технікою. Це не дає змоги повністю закріпитися для організації подальших штурмів Куп'янська. Однак ворог продовжує спроби. Сили оборони проводять цілодобове ураження районів зосередження ворога і маршрутів його висування", - зазначив Федоренко.

Противник намагається розширити клин, що виник до Кругляківки. Ворог постійно здійснює ударні штурмові дії, застосовуючи метод "каруселі".

"Спочатку противник штурмує із застосуванням броньованої техніки. Коли Сили оборони знищують цю техніку, ворог застосовує високоманеврені підрозділи. Тоді піхота виконує наступні дії. Такі комбінації противник постійно намагається тримати в динаміці та протиснути бойові порядки ЗСУ", - розповів командир полку "Ахіллес".

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Під час ранкового бою у суботу, 16 лютого, шість одиниць техніки противника були виведені з ладу на цьому відтинку, завдяки об'єднаній роботі різних підрозділів, які утримують відтинок.

"Працювали 77-ма аеромобільна бригада, перша бригада оперативного призначення "Буревій", 429-й окремий полк "Ахіллес". Ворог був вчасно виявлений, і за допомогою об'єднаного вогневого впливу було нанесено вогневе ураження, в результаті чого наступ противника захлинувся", - повідомив Федоренко.

Він переконаний, що ЗСУ вдасться в короткостроковій перспективі призупинити просування ворога на напрямку. Проте для повної зупинки необхідно дуже ретельно працювати усім. Значний ресурс військові отримують за рахунок державних програм, але для високоефективного виконання бойових завдань потрібна підтримка української нації.