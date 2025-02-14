Ворог значно активізував обстріли двох громад: голова РВА Канашевич про ситуацію на Куп'янщині

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Треба трохи розділити ситуацію, яка складається на Куп'янщині. Є громади на лівому березі р. Оскіл, де з жовтня минулого року не працює критична інфраструктура. Станом на сьогодні ми обліковуємо 1580 осіб, які проживають в трьох громадах на лівому березі: Петропавлівська, Курилівська, Куп'янська. Слід зазначити, що кількість людей там змінюється не так суттєво, тобто ті, хто хотів виїхати, вже евакуювався. Але розуміємо, що посилення обстрілів буде спонукати людей, які там залишилися, приймати рішення щодо виїзду з лівобережжя Куп'янщини", - прокоментував голова РВА.

За його словами, трохи інша ситуація у громадах на правому березі р. Оскіл. На жаль, під постійними обстрілами, особливо з застосуванням FPV-дронів та різного типу БПЛА, перебуває Куп'янськ. На вулицях міста – небезпечно, тому людей практично немає. Однак ситуація стабільна і не змушує містян виїжджати.

"По двох громадах, Дворічанська та Кіндрашівська, на сьогодні відзначаємо значну активізацію ворожих обстрілів із застосуванням РСЗВ, КАБів, FPV-дронів, артилерії. І бачимо, що люди більш активно поїхали саме з цих двох громад. Найбільше звернень до ОВА, координаційного гуманітарного центру щодо евакуації надходить саме з Дворічанської та Кіндрашівської громад. Наприклад, вчора, 13 лютого, була велика географія обстрілів громад по району: Великобурлуцька, Кіндрашівська, Куп'янська, Курилівська. Зараз запроваджена примусова евакуація дітей з Кіндрашівської громади та деяких населених пунктів Великобурлуцької. На жаль, 71 дитина з батьками залишається по 6-7 населених пунктах цих громад. Тому задача – максимально працювати з батьками щодо виїзду з небезпечних зон", - резюмував Андрій Канашевич.