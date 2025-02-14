"Не вистачає екіпажів, щоб їх вбивати": DeepState повідомив, що росіяни просунулись у районі Дворічної та Новомлинська на Харківщині

Про це повідомив інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

"На жаль, ситуація на плацдармах у районі Дворічної та Новомлинська не стає кращою. Противник має просування та продовжує закріплюватися на місцевості", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, за інформацією джерела, армія РФ збільшила контроль у напрямку Фиголівки, підійшовши на південні околиці села, а також зайняла ще один район у Дворічній.

"Противник продовжує насичувати місцевість своєю піхотою, але штурмує, зазвичай, група з декількох ка**пів, яка ховається в посадках, будинках, руїнах тощо. Не вистачає екіпажів, щоб їх вбивати", – зазначили в DeepState.

Там також додали, що росіяни мають значну перевагу в FPV-дронах, які "просто розбирають позиції в 0, після чого їх банально неможливо утримувати".

"На жаль, наявні підрозділи ТрО Сил Оборони у даному районі як не справлялися з утриманням оборони, так і не справляються. Окрему увагу бійці звертають на місцеве командування, зокрема ТГр, яке не справляється, на їхню думку, зі своїми задачами", – додали в DeepState.