"Не вистачає екіпажів, щоб їх вбивати": DeepState повідомив, що росіяни просунулись у районі Дворічної та Новомлинська на Харківщині
Російські окупанти мають просування на правому березі річки Оскіл на Харківщині – у районі Дворічної та Новомлинська
Про це повідомив інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
"На жаль, ситуація на плацдармах у районі Дворічної та Новомлинська не стає кращою. Противник має просування та продовжує закріплюватися на місцевості", – йдеться в повідомленні.
Зокрема, за інформацією джерела, армія РФ збільшила контроль у напрямку Фиголівки, підійшовши на південні околиці села, а також зайняла ще один район у Дворічній.
"Противник продовжує насичувати місцевість своєю піхотою, але штурмує, зазвичай, група з декількох ка**пів, яка ховається в посадках, будинках, руїнах тощо. Не вистачає екіпажів, щоб їх вбивати", – зазначили в DeepState.
Там також додали, що росіяни мають значну перевагу в FPV-дронах, які "просто розбирають позиції в 0, після чого їх банально неможливо утримувати".
"На жаль, наявні підрозділи ТрО Сил Оборони у даному районі як не справлялися з утриманням оборони, так і не справляються. Окрему увагу бійці звертають на місцеве командування, зокрема ТГр, яке не справляється, на їхню думку, зі своїми задачами", – додали в DeepState.
- Представник служби зв'язків із громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" Володимир Дегтярьов 11 лютого зазначив, що відсування ворога в бік кордону є повільним процесом, адже ворог має перевагу в артилерії.
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