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Повільно, але відсуваємо ворога в бік кордону: "Хартія" про оборону на північ від Харкова

Оксана Ліховід
11 лютого, 2025 вiвторок
09:04
Війна з Росією

Представник служби зв'язків із громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" Володимир Дегтярьов зазначив, що відсування ворога в бік кордону є повільним процесом, адже ворог має перевагу в артилерії

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Тримаємо фронт на північ від Харкова, між селищем Липці та кордоном. На цій ділянці ініціатива на нашому боці. Це дуже важливо, тому що, коли окупанти намагалися прорватися минулого року на Харківщину, Липці були їхньою головною мішенню, адже з Липців, з панівних висот, відкривається можливість уражати Харків ствольною артилерією", - пояснив Дегтярьов.

За словами представника служби зв'язків із громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія", наразі Силам оборони вдається потроху відсувати ворога від Липців у бік кордону.

"Це дуже повільне просування. Тобто мова йде про метри. Але якщо подивитися карту Deep State за останні кілька місяців, то можна побачити, що на ній є певні зміни. Це дуже повільний процес, адже ворог має перевагу в артилерії, яку нам доводиться компенсувати точністю та навченістю наших пілотів", - наголосив Дегтярьов.

Представник служби зв'язків із громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" також додав, що на півночі від Харкова тактична ініціатива на боці Сил оборони.

"Знищуємо бліндажі, шляхи підходу й логістичні маршрути ворога. Також знищуємо генератори, що створює максимально некомфортні умови для противника, особливо в умовах морозів", - зауважив Дегтярьов.

  • За добу 10 лютого між двома арміями на фронті відбулося 139 бойових зіткнень. На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 47 штурмів.

     

Теги:
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Харків
військові
російська армія
Нацгвардiя
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