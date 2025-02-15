Для мене цілком очевидно що насправді йдеться не про deal Зеленського з Путіним за посередництва Трампа, а саме про deal Трампа з Путіним за відсутності Зеленського.

Я песиміст в оцінці мотивації. Схоже на те, що адміністрація Трампа хотіла б досягнути в такий спосіб зміни влади в Україні. Для того щоб Трампу було легше укласти якусь оборудку (deal) з Путіним.

Але я б не перебільшував реалістичності здійснення такого плану . Трамп генерує постійний потік божевільних ідей і пропозицій, щоб утримувати нашу увагу на його персоні. Deal про Україну - це одна з таких довгогральних тем.

Крім того, зміна влади в Україні через вибори може бути умовою Путіна для ведення переговорів із Трампом. Бо йому потрібен в Україні той, хто погодиться на його умови й підпише капітуляцію. Заради цього Путін навіть може піти на тимчасове перемир'я для скасування режиму воєнного стану й проведення виборів в Україні. Це також дасть йому додатковий важіль впливу на Україну — стимул через бажаний результат голосування не продовжувати війну нинішнім способом.

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Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт із питань зовнішньої та внутрішньої політики України

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