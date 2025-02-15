"Не подобається - змінюйте громадянство": Зеленський заявив, що українці проти виборів під час війни
Президент Володимир Зеленський заявив, що громадяни України не хочуть виборів, поки триває війна. Якщо ж це комусь не подобається, то такі люди можуть змінити громадянство
Про це він сказав на Мюнхенській конференції з безпеки 15 лютого.
"Я готовий говорити про вибори. Українці не хочуть цього. Повністю не хочуть цього, бо вони бояться: ми втратимо воєнний стан, солдати повернуться додому і Путін захопить усю нашу територію. Зараз ми мобілізовані", – зазначив президент.
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За словами Зеленського, важливо зберегти цю мобілізованість. Він додав, що "справа не в ньому, а в майбутньому країни".
"Питання в тому, як вижити. Якщо комусь це не подобається – вони можуть вибрати інше громадянство, якщо хочуть", – підкреслив Зеленський.
- Володимир Зеленський переконаний, що розмови про вибори наразі не на часі. Спочатку потрібно завершити війну.
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