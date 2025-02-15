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"Не подобається - змінюйте громадянство": Зеленський заявив, що українці проти виборів під час війни

Світлана Кравченко
15 лютого, 2025 субота
13:26
Суспільство Володимир Зеленський у Брюсселі

Президент Володимир Зеленський заявив, що громадяни України не хочуть виборів, поки триває війна. Якщо ж це комусь не подобається, то такі люди можуть змінити громадянство

Зміст

Про це він сказав на Мюнхенській конференції з безпеки 15 лютого.

"Я готовий говорити про вибори. Українці не хочуть цього. Повністю не хочуть цього, бо вони бояться: ми втратимо воєнний стан, солдати повернуться додому і Путін захопить усю нашу територію. Зараз ми мобілізовані", – зазначив президент.

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За словами Зеленського, важливо зберегти цю мобілізованість. Він додав, що "справа не в ньому, а в майбутньому країни".

"Питання в тому, як вижити. Якщо комусь це не подобається – вони можуть вибрати інше громадянство, якщо хочуть", – підкреслив Зеленський.

  • Володимир Зеленський переконаний, що розмови про вибори наразі не на часі. Спочатку потрібно завершити війну.
Теги:
Новини
Україна
вибори
Володимир Зеленський
Воєнний стан
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