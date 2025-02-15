Італійський співак каже, що його запросили на "концерт миру" до Москви
Відомий італійський співак Аль Бано повідомив, що у Росії готують "концерт миру", який пройде на Червоній площі в Москві в кінці серпня або на початку вересня. Він буде одним із запрошених артистів
Про це інформує ANSA.
За словами співака, цю інформацію йому передав його імпресаріо, який раніше організовував його виступи для президента Володимира Путіна.
"Я отримав прекрасне повідомлення від людини, яка була моїм імпресаріо в Росії, яка змушувала мене співати чотири рази для Путіна, яка сказала мені: "Готуйся до кінця серпня або початку вересня, тому що ми збираємося зробити концерт на підтримку миру"", - зазначив Аль Бано.
Він зазначив, що "з новин, які ми всі бачили, про те, що Путін і Трамп розмовляли один з одним, можна зробити висновок, що щось сталося і станеться".
"Я кажу вам те, що сказав мені мій імпресаріо, а оскільки він ніколи не помилявся в наших робочих відносинах, то і цього разу все буде так само, - зауважив Аль Бано. - Концерт за мир відбудеться на Червоній площі в Москві. Це чудова новина".
Довідково: Від 6 березня 2019 Міністерство культури України на підставі звернень СБУ та інших державних структур внесло Альбано Каррізі до переліку 147 осіб, які "створюють загрозу нацбезпеці". Пізніше він був вилучений зі списку на прохання президента Зеленського.
- Росіяни стверджують, що компанія DB Ventures, співвласником якої є колишній футболіст збірної Англії Девід Бекхем, зареєструвала у Роспатенті товарний знак David Beckham.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.47 Купівля 41.47Продаж 41.96
- EUR Купівля 43.27Продаж 43.95
- Актуальне
- Важливе