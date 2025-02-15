Адміністрація Трампа планує вилучити $20 млрд із бюджету кліматичних проєктів Байдена
Адміністрація президента США Дональда Трампа має намір вилучити 20 млрд доларів з фінансування проєктів, що стосуються кліматичних змін і чистої енергії, які були запроваджені адміністрацією колишнього президента Джо Байдена
Про це інформує EuroNews.
Ці кошти були виділені на проєкти, спрямовані на скорочення викидів парникових газів, включаючи теплові насоси для домогосподарств, зарядні станції для електромобілів та пункти охолодження для населення.
Лі Зельдін, адміністратор Агентства з охорони навколишнього середовища США (EPA), заявив, що планує повернути "важко зароблені податкові долари американців", які були направлені екологічним неурядовим організаціям та іншим установам у рамках програми.
"Дні безвідповідального роздавання грошей лівим активістським групам в ім'я екологічної справедливості та кліматичної рівності закінчилися", - зазначив він на своїй сторінці на Х.
У виданні зазначили, що ці кошти були виділені в рамках "зеленого банку", відомого як Фонд скорочення викидів парникових газів, що є частиною закону Байдена про зниження інфляції (IRA).
Цей закон вважається важливим кроком у боротьбі зі змінами клімату, адже США є найбільшим у світі джерелом викидів парникових газів.
Зельдін заявив, що за його адміністрації в EPA буде "нульова толерантність до будь-якого марнотратства та зловживань".
Своєю чергою прихильники чистої енергії розкритикували дії Зельдіна як політичний трюк та загрозу для законних інвестицій.
"Це не просто атака на інвестиції в чисту енергетику - це кричуще порушення Конституції, - заявила Лена Моффітт, виконавчий директор Evergreen Action, екологічної групи, яка підтримує "зелений банк". - Команда Трампа знову намагається незаконно скоротити програми, покликані допомогти американським сім'ям, щоб профінансувати зниження податків для мільярдерів".
- У рамках масштабних скорочень у міністерстві енергетики США адміністрація президента Дональда Трампа звільнила понад 300 співробітників Національного управління ядерної безпеки (NNSA), яке відповідає за ядерні запаси країни.
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