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Головна Світ Адміністрація Трампа звільнила сотні співробітників управління ядерної безпеки США, - CNN

Адміністрація Трампа звільнила сотні співробітників управління ядерної безпеки США, - CNN

Світлана Кравченко
15 лютого, 2025 субота
09:48
Світ Дональд Трамп

У рамках масштабних скорочень у міністерстві енергетики США адміністрація президента Дональда Трампа звільнила понад 300 співробітників Національного управління ядерної безпеки (NNSA), яке відповідає за ядерні запаси країни

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Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що під скорочення потрапили співробітники, які працювали на об'єктах, де створюють ядерну зброю, наглядали за підрядниками та перевіряли ядерні боєголовки. Також звільнення торкнулися працівників штаб-квартири NNSA, які розробляли технічні вимоги та інструкції для підрядників, що займаються виробництвом ядерної зброї.

Джерело CNN припускає, що працівників звільнили через те, що міністерство не знало, що NNSA контролює американську ядерну зброю.

"Ніхто не приділяв часу, щоб зрозуміти, що ми робимо і важливість нашої роботи для національної безпеки країни", — зазначив співрозмовник видання.

Натомість у міністерстві енергетики США заперечили кількість звільнених. Там кажуть, що звільнили менш ніж 50 людей, і здебільшого це нібито були співробітники, які виконували адміністративні та канцелярські функції.

У п’ятницю, 14 лютого, NNSA почало скасовувати деякі звільнення, зокрема для тих, хто працює на місцях, де створюють ядерну зброю, та наглядає за підрядниками.

Звільнення викликали занепокоєння в Конгресі США, оскільки багато депутатів вважають NNSA критично важливим для національної безпеки.

"Конгрес злякався, тому що, здається, міністерство насправді не усвідомлювало, що NNSA контролює ядерні запаси. Ядерне стримування є основою американської безпеки та стабільності – і крапка. Людей надзвичайно лякають будь-які, навіть дуже маленькі дірки, навіть в обслуговуванні цього засобу стримування", - повідомило джерело ЗМІ.

  • Також раніше повідомлялося, що Трамп звільнив із понад десяти федеральних відомств генеральних інспекторів, відповідальних за боротьбу з корупцією та контроль за законністю діяльності урядових агентств.
     

 

Теги:
Новини
ядерна зброя
ядерна безпека
Дональд Трамп
США
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