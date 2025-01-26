CNN: Трамп звільнив з понад десятка федеральних агентств генінспекторів щодо боротьби з корупцією

Про це повідомляє CNN.

Електронні листи з повідомленням про негайне припинення виконання повноважень через зміну пріоритетів адміністрації надійшли посадовцям у п’ятницю ввечері. Вони були підписані керівником офісу управління персоналом Білого дому Серхіо Гора.

Звільнення охопили низку федеральних відомств, зокрема Держдепартамент, міністерства енергетики, внутрішніх справ, оборони та транспорту. Генеральні інспектори, які працюють незалежно від керівництва відомств, контролюють дотримання законів, розслідують випадки шахрайства, зловживань та марнотратства, а також надають рекомендації щодо усунення порушень.

Ще під час першого терміну Трамп звільняв інспекторів, яких вважав нелояльними. Щоб запобігти подібним діям, у 2022 році Конгрес ухвалив закон, який зобов’язує Білий дім надавати законодавцям обґрунтування звільнення за 30 днів до ухвалення рішення. Проте цього разу Сенат не отримав жодних пояснень, що викликало занепокоєння як серед демократів, так і республіканців.

Лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун підтвердив, що пояснення з Білого дому не надходило, пообіцявши прокоментувати ситуацію пізніше. Сенаторка-республіканка Ліза Мурковскі назвала відсутність повідомлення безпрецедентним і висловила стурбованість раптовим звільненням усіх інспекторів.

Трамп у суботу заявив, що такі кадрові рішення є "звичайною справою", додавши, що звільнення торкнулися не всіх інспекторів, а деякі з них "не виконували свою роботу".