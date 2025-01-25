NYT: У Трампа призупиняють програми прийому іммігрантів до США, у тому числі українців

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на високопосадовця Служби громадянства та імміграції США.

Директива вимагає негайного припинення "остаточних рішень" щодо заявок, пов’язаних із програмами, поки адміністрація розглядає їх і приймає рішення, чи припиняти їх.

"Обсяг програм, згаданих у паузі, величезний, і це рішення заблокує в’їзд іммігрантів, які втікають з деяких із найбільш нестабільних і безнадійних місць у світі. Крім України, яка постраждала від років війни, програми пропонували шлях іммігрантам з Куби, Гаїті та Венесуели, зокрема", - пише видання.

Рішення також вказує на те, що адміністрація Дональда Трампа планує провести припинення широкого спектра програм, які дозволяли приймати іммігрантів.

Представники адміністрації президента заявили, що Трамп вважає, що багато програм ніколи не були законними.

Наказ включає й ініціативу часів Байдена "Єднання заради України", яка дозволяла українським іммігрантам тимчасово в’їжджати до Штатів, якщо вони мали фінансових спонсорів. За даними уряду, станом на вересень 2023 року за програмою вступили понад 150 тис. українців.

Директива також зупиняє рішення щодо заявок на програму, яка дозволяла певним сім’ям возз’єднатися в Штатах, і іншу ініціативу для неповнолітніх із Центральної Америки, які мають членів сім’ї у США.