Кандидат у канцлери Німеччини від ХДС Мерц підтримав передачу Україні ракет Taurus у координації з партнерами
Лідер Християнської демократичної партії та кандидат у канцлери Фрідріх Мерц виступив за передачу Україні далекобійних ракет Taurus за умови тісної координації з європейськими партнерами
Про це він заявив на дискусії в рамках Мюнхенської безпековій конференції, передає Укрінформ.
"Ми маємо бути готові передати, але тільки якщо ми матимемо домовленість в колі європейських партнерів (вже є щонайменше двоє, хто це робить – Велика Британія і Франція) і ми маємо виробити спільну позицію щодо того, як ми це робимо і як будемо координувати наші зусилля", - заявив Мерц.
Він зазначив, що наразі для цього є більшість у нинішньому Бундестазі і, можливо, в майбутньому.
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"Але це буде виконавче рішення, не парламентське", - підкреслив лідер ХДС, додавши, що його бажання – поставити ракети, але в рамках скоординованих поставок зброї.
Мерц також розкритикував і назвав неправильним відкладати питання про членство України в НАТО до початку мирних переговорів. Це, підкреслив він, не може вирішувати лише одна країна НАТО, маючи на увазі заяву Вашингтона.
За його словами, треба робити все можливе, аби привести Україну в позицію сильного.
"Україна має бути за столом як ключова країна. І ми за ними. Неприйнятно, що США та Росія проводять переговори за спинами України та Європи", - підкреслив консерватор.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц переконаний, що обраний президент США Дональд Трамп підтримав би його ідею не постачати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.
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