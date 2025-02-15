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Ексклюзив

Підтримка США у вигляді ВПС для допомоги європейцям у разі нового наступу РФ є частиною майбутніх домовленостей, - Фрід

Тетяна Нижник
15 лютого, 2025 субота
15:03
Світ ВПС Польщі

Європейські країни вже кілька місяців усвідомлюють, що Сполучені Штати очікуватимуть від них більшої відповідальності за безпеку України

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Таку думку висловив багаторічний екс-координатор Держдепу США з питань санкційної політики, дипломат Деніел Фрід в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на Еспресо.

"Західноєвропейські держави, зокрема Франція, обговорюють можливість розгортання військ в Україні у межах узгодженого припинення вогню. Їм, ймовірно, доведеться це зробити, але без підтримки США вони навряд чи зможуть, а можливо, й не повинні брати на себе цю відповідальність самостійно", - зазначив він.

Американська підтримка, зокрема у вигляді військово-повітряних сил для допомоги європейцям у разі нового російського наступу, залишається питанням майбутніх домовленостей, - сказав Фрід. Однак такої угоди вкрай важливо досягнути. 

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"Учорашня заява міністра оборони Гегсета дала зрозуміти, що ця можливість залишається відкритою. Я не можу передбачити майбутнє, але цей варіант цілком реальний. При цьому європейські країни значно серйозніше, ніж рік тому, оцінюють свою роль у забезпеченні безпеки України. Вони розуміють, що на кону їхня власна безпека. Путін становить загрозу для всієї Європи, і якщо він захопить Україну, він не зупиниться. Європейці це усвідомлюють, і тому готові діяти рішуче, щоб зупинити його, перш ніж ситуація вийде з-під контролю, - резюмував американський дипломат.

  • 22 січня президент Зеленський сказав, що для убезпечення України після зупинки бойових дій знадобиться щонайменше 200 тис. миротворців.
  • Пізніше він уточнив, що серед миротворчих сил в Україні мають бути військові США.
  • 11 лютого NYT повідомив, що в Європі немає 200 тис. миротворців, яких можна було б відправити в Україну. Це майже втричі більше, ніж уся британська армія.
  • Президент Володимир Зеленський прокоментував ідею миротворчих військ в Україні, сказавши, що вона запрацює за умови розміщення 100-150 тис. європейських військ. 
  • Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що партнери вже працюють над ідеєю миротворчої місії для України.
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