Підтримка США у вигляді ВПС для допомоги європейцям у разі нового наступу РФ є частиною майбутніх домовленостей, - Фрід
Європейські країни вже кілька місяців усвідомлюють, що Сполучені Штати очікуватимуть від них більшої відповідальності за безпеку України
Таку думку висловив багаторічний екс-координатор Держдепу США з питань санкційної політики, дипломат Деніел Фрід в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на Еспресо.
"Західноєвропейські держави, зокрема Франція, обговорюють можливість розгортання військ в Україні у межах узгодженого припинення вогню. Їм, ймовірно, доведеться це зробити, але без підтримки США вони навряд чи зможуть, а можливо, й не повинні брати на себе цю відповідальність самостійно", - зазначив він.
Американська підтримка, зокрема у вигляді військово-повітряних сил для допомоги європейцям у разі нового російського наступу, залишається питанням майбутніх домовленостей, - сказав Фрід. Однак такої угоди вкрай важливо досягнути.
Читайте також: Група європейських країн конфіденційно розробляє план відправки військ в Україну, - AP
"Учорашня заява міністра оборони Гегсета дала зрозуміти, що ця можливість залишається відкритою. Я не можу передбачити майбутнє, але цей варіант цілком реальний. При цьому європейські країни значно серйозніше, ніж рік тому, оцінюють свою роль у забезпеченні безпеки України. Вони розуміють, що на кону їхня власна безпека. Путін становить загрозу для всієї Європи, і якщо він захопить Україну, він не зупиниться. Європейці це усвідомлюють, і тому готові діяти рішуче, щоб зупинити його, перш ніж ситуація вийде з-під контролю, - резюмував американський дипломат.
- 22 січня президент Зеленський сказав, що для убезпечення України після зупинки бойових дій знадобиться щонайменше 200 тис. миротворців.
- Пізніше він уточнив, що серед миротворчих сил в Україні мають бути військові США.
- 11 лютого NYT повідомив, що в Європі немає 200 тис. миротворців, яких можна було б відправити в Україну. Це майже втричі більше, ніж уся британська армія.
- Президент Володимир Зеленський прокоментував ідею миротворчих військ в Україні, сказавши, що вона запрацює за умови розміщення 100-150 тис. європейських військ.
- Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що партнери вже працюють над ідеєю миротворчої місії для України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.47 Купівля 41.47Продаж 41.96
- EUR Купівля 43.27Продаж 43.95
- Актуальне
- Важливе