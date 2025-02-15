Лідери держав, які брали участь у будівництві укриття над ЧАЕС, мають серйозно відповісти РФ, - директор "Чорнобиль Тур" Ємельяненко
Ярослав Ємельяненко, член громадської ради ДАЗВ, директор "Чорнобиль Тур", зазначив, що уроки Чорнобиля полягають в тому, що треба зупинити Росію
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".
"Це завдання не для МАГАТЕ чи європейських структур. Потрібна серйозна відповідь від лідерів усіх держав, особливо тих, які брали участь у будівництві арки над четвертим енергоблоком ЧАЕС. Зупинити Росію можна лише силовими методами, а не перемовинами. Поки цього не станеться, окупанти можуть поцілити в інший об'єкт, від чого можуть виникнути радіаційні наслідки. Вони перевіряють межі дозволеного. І, на жаль, світ досі терпить усе", - зауважив Ємельяненко.
За його словами, після такого удару по укриттю ЧАЕС уже не йдеться навіть про систему ППО.
Читайте також: Безпека ЧАЕС під питанням: як виникла захисна арка і чи здатна вона витримувати удари. Пояснюємо
"Росія постійно перевіряє, що ще вона може зробити, за що не отримає відповіді. Ось вони окупували Крим, і це "окей". Напали – "окей". Окупували Чорнобильську АЕС – теж нічого не відбулося. Але коли бомбардували нову арку, яку будували 40 країн світу, - це вже не можна ігнорувати. Чорнобильська аварія сталася через вину Москви, структури Радянського Союзу. Хоча є технічні питання, все це сталося через радянську систему. Ця аварія – провина Москви. Росія винна в окупації Чорнобильської та Запорізької станцій. Це ядерний тероризм, це нонсенс. Росія винна в атаці російсько-іранським "шахедом" нового конфайнменту, який зберігає все від радіації", - резюмував він.
- Російський БПЛА з фугасною бойовою частиною в ніч на 14 лютого влучив в укриття 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС. Його було суттєво пошкоджено. Станом на вечір цього ж дня наслідки атаки вдалось локалізувати.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.47 Купівля 41.47Продаж 41.96
- EUR Купівля 43.27Продаж 43.95
- Актуальне
- Важливе