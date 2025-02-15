Лідери держав, які брали участь у будівництві укриття над ЧАЕС, мають серйозно відповісти РФ, - директор "Чорнобиль Тур" Ємельяненко

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Це завдання не для МАГАТЕ чи європейських структур. Потрібна серйозна відповідь від лідерів усіх держав, особливо тих, які брали участь у будівництві арки над четвертим енергоблоком ЧАЕС. Зупинити Росію можна лише силовими методами, а не перемовинами. Поки цього не станеться, окупанти можуть поцілити в інший об'єкт, від чого можуть виникнути радіаційні наслідки. Вони перевіряють межі дозволеного. І, на жаль, світ досі терпить усе", - зауважив Ємельяненко.

За його словами, після такого удару по укриттю ЧАЕС уже не йдеться навіть про систему ППО.

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"Росія постійно перевіряє, що ще вона може зробити, за що не отримає відповіді. Ось вони окупували Крим, і це "окей". Напали – "окей". Окупували Чорнобильську АЕС – теж нічого не відбулося. Але коли бомбардували нову арку, яку будували 40 країн світу, - це вже не можна ігнорувати. Чорнобильська аварія сталася через вину Москви, структури Радянського Союзу. Хоча є технічні питання, все це сталося через радянську систему. Ця аварія – провина Москви. Росія винна в окупації Чорнобильської та Запорізької станцій. Це ядерний тероризм, це нонсенс. Росія винна в атаці російсько-іранським "шахедом" нового конфайнменту, який зберігає все від радіації", - резюмував він.