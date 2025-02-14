Обстріл Чорнобильської АЕС: наслідки атаки локалізували

Про це повідомив кореспондент Еспресо Артем Лагутенко.

За його даними, рятувальники намагаються залатати дірку на даху конфайнменту 4-го енергоблоку.

"Хоча пошкодження є серйозними, під час інциденту саркофаг не постраждав, а постраждалих немає. Радіаційний фон на території станції залишається в межах норми", - повідомив він.

Обстріл Чорнобильської АЕС, Фото: Артем Лагутенко