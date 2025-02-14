Обстріл Чорнобильської АЕС: наслідки атаки локалізували
У ніч на 14 лютого російський БПЛА із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблока Чорнобильської атомної електростанції. Станом на вечір того ж дня наслідки атаки вдалось локалізувати
Про це повідомив кореспондент Еспресо Артем Лагутенко.
За його даними, рятувальники намагаються залатати дірку на даху конфайнменту 4-го енергоблоку.
"Хоча пошкодження є серйозними, під час інциденту саркофаг не постраждав, а постраждалих немає. Радіаційний фон на території станції залишається в межах норми", - повідомив він.
Обстріл Чорнобильської АЕС, Фото: Артем Лагутенко
- Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у ніч на 14 лютого російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.
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