"Такі дії президента є незаконними і свавільними". Українські правозахисники виступили із заявою щодо застосування персональних санкцій проти Порошенка, Жеваго, Коломойського та Боголюбова

Про це йдеться у спільній заяві низки українських правозахисних організацій, оприлюдненій на офіційному сайті Харківської правозахисної групи (ХПГ).

"Громадяни України, або іноземні громадяни, що знаходяться під юрисдикцією України або дружніх до України держав, з якими діють міжнародно-правові угоди про видачу правопорушників, не можуть бути піддані санкціям. Санкції є міжнародно-правовим механізмом політичного характеру, який застосовує одна держава проти іншої держави, її фізичних та юридичних осіб, оскільки іншого способу боротьби з їх ворожим впливом просто немає", - наголошують правозахисники.

На їхню думку, застосування санкцій до власних громадян можливо лише за умови, якщо вони переховуються у ворожих юрисдикціях закордоном або на тимчасово окупованих територіях України, і держава не має механізмів притягнення їх до відповідальності.

Тож дії президента Зеленського щодо українських політиків та підприємців Петра Порошенка. Костянтина Жеваго, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, як стверджується в опублікованій заяві, - "це не санкції у їх міжнародно-правовому розумінні, а позасудова розправа над політичними опонентами".

"Такі дії президента України є незаконними і свавільними. Це заміна правоохоронної та судової системи директивним управлінням. Санкції тягнуть за собою значні обмеження в правах, застосовуючи які держава має забезпечити дотримання низки гарантій, зокрема: ніякого покарання без закону, право на справедливий судовий розгляд судом, що встановлений законом, дотримання принципу презумпції невинуватості, право бути негайно і детально проінформованим про характер і причини обвинувачення, право на ефективний засіб правового захисту тощо. Проте, в ситуації із застосованими санкціями жодна з цих гарантій не була дотримана", - йдеться у заяві українських правозахисників.

Санкції не можуть слугувати інструментом притягнення до юридичної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, навіть коли щодо особи триває розслідування. Санкції не можуть підміняти кримінальну відповідальність, оскільки принципи правосуддя знівелюються політичними мотивами, якими керуються автори санкцій. Використання санкцій замість розслідування та справедливого судового процесу означає руйнування демократії в Україні, зазначають правозахисники.

"Указ президента України №81/2025 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 лютого 2025 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” на основі рішення РНБО від 12 лютого 2025 року є політичним переслідуванням опозиції та узурпацією влади, адже президент в порушення Конституції України привласнив повноваження судової гілки влади", - підсумовується у заяві, що є на сайті ХПГ.

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